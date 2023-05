Bílka zajímal jen úspěch Plzně: Zákrok na Tvrdoně byl nesmyslný

Předvedli jste lepší výkon než v minulém utkání v Edenu, které skončilo stejným výsledkem?

„Určitě. Sehráli jsme poměrně dobré utkání. Dobře jsme bránili, správně přistupovali k soupeři, nenechali ho vytvářet velké šance, i když se k něčemu během zápasu dostal. Hlavně v závěru jsme byli nebezpeční, v poslední minutě jsme měli obrovskou šanci. Škoda, že jsme utkání nedotáhli do remízy.“

Zkomplikovala vám situaci dvě střídání kvůli zraněním během prvního poločasu?

„Přišli jsme o Tvrdoně po nesmyslném zákroku od Matěje Juráska. Marián má roztrženou ruku, jde o nepříjemné zranění. Dostal šanci po dlouhé době a do doby zranění vypadal v bráně skvěle. Hodně mě to za něj mrzí. Jindra (Staněk) to pak také odehrál výborně. Ještě jsme přišli o Hejdu, který má roztrženou hlavu. Nebyla to jednoduchá situace, věděli jsme, že už máme do druhého poločasu jen jedno okénko na střídání. Když se tady dostanete pod tlak, síly rychle ubývají. Natahovali jsme to, jak jen to šlo. Z naší strany šlo o velmi slušný výkon, škoda že nebyl odměněný aspoň bodem.“

V případě Mariána Tvrdoně – nebyl to zákrok za hranou?

„Neviděl jsem to v opakovaných záběrech, ale v takové situaci by měl být ke gólmanovi od hráče větší respekt. Bylo to zbytečné.“

Slavia - Plzeň: Jurásek přišlápl Tvrdoňovu ruku, ten se za soupeřem ohnal Video se připravuje ...

Jaká je u zraněných hráčů prognóza?

„Hejdysovi se to stalo po střetu s Kašou. Je otřesený, má tržnou ránu v obličeji. Uvidíme, jak rychle se dá do pořádku. V případě Tvrdoně to bude trvat delší dobu.“

Měl jste motivaci uhrát bod a pomoct Spartě k titulu?

„Když hraju na Slavii, motivace je vždycky velká. Dneska jsem tady byl v roli trenéra Plzně, zajímal mě jen případný úspěch tady. Mrzí mě, že jsme ten bod nevyválčili. Sparta by tím pádem získala titul, s tím bych byl také spokojený, prožil jsem tam přes dvacet let a dlouho na ten titul čeká. Hrajeme u ní poslední zápas, ale pokud nerozhodne na Slovácku, pojedeme tam s tím, že tam chceme uspět.“

Počtvrté v pěti zápasech skóroval Rafiu Durosinmi. Je vidět, jak se neustále zlepšuje?

„Pro Plzeň jednoznačně dobrá práva, že na něj uplatnila opci. Hraje skvěle, prosazuje se střelecky. Nejen, že je produktivní, ale je také velmi platný v mezihře, dobře drží balon, je rychlostně dobře vybavený. Svou šanci chytil velmi dobře.“

Mrzí vás chyba Jhona Mosquery, který zbytečně ztratil míč před druhým gólem Slavie?

„Vím, že tam ztratil balon, pak jsme tam měli ještě jednu zbytečnou ztrátu před vápnem. Měli jsme to tam odehrát jednodušeji.“