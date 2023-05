Vrba ironicky po výhře: Aby se VAR spletl? To není možné, špatně jste viděl

Jak vnímáte vaši novou, příjemnější situaci?

„Výhodnější samozřejmě je. Remíza v Brně pro nás znamená baráž, ale hrát tam na ni je obrovské riziko. Je špatně čekat na to, jestli to ukopeme nebo ne. Určitě se budeme chtít prezentovat jako v Pardubicích nebo proti Baníku. Věřím, že jsme schopní ten zápas uhrát.“

Věděl jste, jak se vyvíjí souběžně hrané duely konkurentů?

„Kolem šedesáté minuty jsem měl informace, jaké jsou ostatní výsledky. Na základě toho jsme i posilovali útočnou fázi. Věděli jsme, že remíza je pro nás málo. Chtěli jsme dostat dopředu čerstvé hráče. Myslím, že se nám to vyplatilo. Vyplavali jsme na povrch a dýcháme. Nejsme pod hladinou, ale už na ní. Zápas v Brně pro nás bude strašně těžký, hrajeme o život. Ale naše výchozí postavení je lepší než pár kol zpátky, kdy to vypadalo na přímý sestup. Dostali jsme se někam, kam jsme možná ani nedoufali.“

V posledních zápasech dáváte góly „last minute“. Jaké to je na psychiku?

„Ten první gól nebyl „last“. Právě jsem říkal, že je to moc brzo. Mohli jsme počkat ještě dvacet minut…Teď vážně. Jsem rád, že v těchto zápasech, které jsou pro nás hodně náročné, dáváme branky a dokážeme tyto kritické situace zvládat. Doufám, že nás takových zápasů ještě čeká několik. Celé mužstvo šlo za tím, abychom měli šanci ještě v dalších utkáních. Dělá kroky, aby se Zlín zachránil. Hráči ukazují charakter, není jim to jedno.“

Neměl jste pocit, že VAR šel proti vám? Měli jste zřejmě kopat penaltu…

„Tomu nevěřím, to není možné. Špatně jste viděl. Není možné, že by se VAR nebo rozhodčí spletl. (ironicky) Všechno bylo posouzené naprosto správně. Nebudu to komentovat, nemá to žádný smysl.“

Nejste z toho frustrovaný?

„Jednou jsem z toho byl frustrovaný a dostal jsem to za padesát. Proč bych měl znova platit padesát tisíc? Ať rozhodnou ti lidé, co mají VAR tak, abych i já pochopil, že dělají všechno, aby to bylo fér. Určitě nebudu ten, který za to bude bojovat, aby byl pak trestaný.“

Jste rád, že jste dal ke konci sezony do branky Stanislava Dostála?

„U brankářů to většinou chodí tak, že když je nějaká špatná série, odnese to gólman a dostane šanci druhej. Dosty nastoupil a mužstvu se začalo dařit. Je to trošku i o štěstí. Pomáhá nám i tým jemu.“

Může se do neděle někdo uzdravit?

„To nevím, ale určitě víme, že Kolář už nebude mít trest. Vakho už byl na část utkání s Baníkem k dispozici. Zraněný už není, i když to asi nebylo na devadesát minut. Nechtěli jsme jít do rizika, aby si to neobnovil.“

Co je s Liborem Kozákem?

„Je zraněný a momentálně není k dispozici.“

Při absenci Koláře, Procházky a Hlinky jste neměli stopery. Nakonec šel dozadu záložník Joss Didiba. Proč on?

„Musím poděkovat mým asistentům. Jsou tu déle, znají ty hráče líp. Vědí, že Didiba tady stopera hrával. Navedli mě k tomu řešení. Zápas zvládl velice dobře. Možná i líp než na defenzivním záložníkovi. Měl víc času a prostoru, v rozehrávce nám hodně pomohl. Byl to správný tah.“