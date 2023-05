Kratochvíl je zpět po utrženém koleni. Musel ho brzdit kondiční trenér

Urostlá elegance je zpět. Na konci sezony se chce Miloš Kratochvíl, klíčový záložník Jablonce, naladit na příští ročník fotbalové ligy. A otestovat, zda je jeho tělo v topu. Důvod? Čtyři měsíce nehrál kvůli zpropadenému kolenu.Psal se 4. únor, v Jablonci vládl klasický nečas, zima jak v psírně. Na Střelnici dorazil Zlín, domácí trenér David Horejš - samozřejmě - poslal do sestavy i Miloše Kratochvíla. Tenhle chlap je klíčovou postavou týmu, zásadním hráčem. Celá liga ví, že kdyby posunul produktivitu, byl by dávno na jiné adrese.

Aktuálně však řeší jiné starosti.

Může za to chvíle těsně před poločasem duelu s týmem Pavla Vrby. Stalo se to kousek od laviček, hráčovi se podivně prolomila noha. Z tribuny bylo jasně vidět, že je tady problém, tedy spíš průšvih. Dojem se potvrdil.

„Měl jsem přetržený postranní vaz v koleni,“ popíše Kratochvíl. Nechutnou diagnózu prozradí o necelé čtyři měsíce později, kdy se vrací do hry. Ve středu naskočil v Pardubicích do druhého poločasu. I když mančaftu nepomohl k bodům, byl rozhodně vidět. Jeho příchod pootočil průběh, Severočeši byli najednou výrazně lepší.

„Půl roku nehrál a teď patřil k nejlepším na hřišti,“ poukáže chvíli po zápase trenér David Horejš. Říká to trochu hořce, Kratochvílova zdravotní pauza je jedním z důvodů, proč mužstvo zapadlo nakonec do skupiny hrající o záchranu.

Kratochvíl místo zásadní role ve středu pole kurýroval. „Nakonec jsem nemusel na operaci. Jenže léčí se to prostě dlouho, takže to bylo hrozný,“ láteří pochopitelně. Sedět na tribuně se nikomu nechce… „Štve mě, že jsem vlastně půlku sezony vynechal. Vím, že je to taky fotbal, ale je to prostě nepříjemné,“ říká.

Jde zkrátka o piplačku. Samotné léčení vazu netrvá příliš dlouho, horší je následná rehabilitace, péče. „Je to na dlouho. Noha musí být silná, aby se člověk mohl vrátit do soubojů,“ popisuje středopolař. Duely se soky jsou jeho zbraní, nakonec postava (187 centimetrů, 81 kilogramů) ho k tomu předurčuje. Vedle toho je však kreativní, technický, což znovu demonstroval i v Pardubicích. Chodil si pro míče, rozehrával. Na startu půle sice opatrněji, ale postupně přidal na kvalitě i kreativitě. Bylo jasně znát, o kolik je s ním Jablonec jistější.

„Už jsem trenérům říkal, že jsem připravený na zápas. Nakonec z toho byl poločas. Já jsem takový, že bych naskočil dřív, ale kondičák mě trochu brzdil. Myslím, že to pomohlo, že jsme zranění zvládli dobře,“ děkuje hráč.

Uvidí se, jak velkou porci zvládne při posledním utkání sezony, v neděli přijedou do Jablonce Teplice. Konec ročníku bude pro tým vysvobození, už bude vyhlížet další. A spoléhat na to, že se vedle Kratochvíla vrátí i další marodi: Tomáš Malínský, Jakub Martinec, Jan Krob či David Houska.