Sparta už má trofej! Krejčí neviděl přes šampus, oslavy na stadionu i pláni

Poslední soutěžní zápas prohráli, v lize vůbec poprvé od 23. října loňského roku. To bylo ale to poslední, co sparťany v sobotu večer trápilo. Po dlouhých devíti letech totiž zvedli nad hlavu mistrovskou trofej. Nejprve kapitán Ladislav Krejčí, po něm i všichni ostatní. Za bedlivého dohledu tisícovek fanoušků přímo na hrací ploše. Na Letné, stadionu i pláni, to zkrátka byla jedna velká párty.

Přišel na řadu jako úplně poslední. Jan Kuchta, Tomáš Čvančara, Brian Priske a všichni ostatní členové mistrovského skvadry už křepčili na improvizovaném pódiu. Ten nejdůležitější muž ale ještě chyběl. Jakmile hlasatel vyslovil jméno Ladislava Krejčího, rudý dav začal bouřit.

Sparťanský kapitán zaťatou pěstí hecoval fanoušky, pak už se jeho pozornost stočila k připravené trofeji. K momentu, na který největší český klub čekal dlouhých devět let. Až do sobotního večera…

„Celých pět dní je skvělých, patřil nám Karlův most. A zvednout pohár na Letné? Určitě životní zážitek. Škoda, že mi při tom šplíchali do obličeje šampaňským, moc jsem toho neviděl. Ale bylo to skvělý, jedna z věcí, co jsem si představoval, jak tohle s týmem budu moct zvednout. Jsou to věci, na které nezapomenete,“ vyznal se Krejčí.

Trvalo to ale téměř hodinu, než obvyklá ceremonie vůbec mohla začít. Fanoušci byli tak natěšení, že už deset minut před koncem zápasu hromadně přeskakovali reklamní panely, a drali se směr hrací plocha. Utkání dokonce muselo být na několik minut přerušeno.

Krejčí, trenér Brian Priske, útočník Jan Kuchta i další hráči se snažili apelovat na rozdováděné příznivce, aby alespoň o pár metrů couvli. Přesto bylo zřejmé, k čemu se v epet ARENĚ schyluje.

Kuchta a pak i Krejčí s Priskem klidnili fanoušky. Zápas se málem nedohrál Video se připravuje ...

S úderem 91. minuty rozhodčí Stanislav Volek naposledy foukl do píšťalky a trávník okamžitě zalila rudá vlna. Slavilo se úplně všude. Třeba i na střeše tunelu mezi střídačkami, která nápor dusajících nohou udržela jen silou vůle…

Slavnostní akt předání medailí a trofeje se nicméně mohl uskutečnit až o desítek minut později. Fanoušci dlouho nerespektovali opakované prosby generálního ředitele Františka Čupra, člena představenstva Tomáše Křivdy i hlasatele, kteří apelovali, aby davy odcouvaly od laviček a vytvořili tak prostor pro titulovou veselici.

Ani to ovšem šampionům dojmy z vysněného dne nepokazilo. Vše totiž nakonec proběhlo víceméně hladce. Pár nezvaných hostů, kteří se protlačili přes ploty až skoro k pódiu, pohotově zpacifikovala ochranka.

„Je úžasné vidět, co se během oslav dělo. Nejen na stadionu, ale i naproti na letenské pláni. Je skvělé vidět tolik šťastných lidí. To, co jsme si prožili několik posledních dní, je fantastické,“ prohlásil Priske.

Ano, právě na pláň se celý tým ze stadionu přesunul. A párty mohla pokračovat. Nechyběla hudební produkce. A co přijde pak? Přejezd mužstva na uzavřený večírek pro celý klub.