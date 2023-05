(Ne)spokojený Dostál: Strašně jsme se semkli. Roli favorita v baráži bere

Nesnáší, když sedí na lavičce. To pak není příjemný kolega a spoluhráč. „Trošku mě znáte a víte, jaký jsem. Těžce to koušu, ale já tvrdím, že spokojený náhradník není do týmu tak vtažený a nedokáže potom pomoct,“ podotkl brankář Stanislav Dostál (31), jeden z tahounů Zlína při cestě z posledního místa tabulky do baráže. Do branky se vrátil na konci dubna a s jeho přispěním získala Vrbova parta dvanáct bodů ze sedmi zápasů. Včetně toho klíčového bodíku v neděli v Brně (0:0). V něm holohlavý gólman udržel poprvé na jaře nulu.

Užíváte si, že jste se vyhnuli přímému sestupu?

„Už přemýšlíme nad dalšími dvěma zápasy. Jedeme dál. Musíme si odpočinout, zregenerovat a zvládnout to. Jsme na začátku toho, co jsme chtěli absolvovat. Měli jsme na krku obrovský nůž. Ty zápasy byly nepříjemné. Ať chcete nebo ne, v hlavách to je. Vůbec to nebylo jednoduché. Já jsem je hrál poprvé, takhle to cítím. Nervozita k těmto utkáním patří. Všichni jsme se strašně semkli, i hráči, kteří předtím tolik nehráli. Třeba Ruda Reiter.“

Kterého zákroku v Brně si nejvíc ceníte?

„Nejtěžší byl asi ten první (proti Šimonu Faltovi), kdy proletěl centr celým pokutovým územím. Musím přiznat, že jsem měl i štěstí. Balon mě trefil do nohy a pak šel nad bránu. Brno hrozilo ze závarů, centrů, rohů. Byla jich spousta. Musím pochválit kluky, jak to uskákali, ubránili.“

Brno - Zlín: Faltova tutovka! Alli naservíroval gólovu šanci, ale zasáhl skvělý Dostál

V baráži vás čeká Vyškov, s nímž jste v listopadu prohráli doma 0:1 v osmifinále MOL Cupu. Navíc vás tehdy přejel i herně. Vzpomínáte?

„Vyškov tehdy hrál ještě pod trenérem Trousilem hodně kombinační fotbal. Pamatuji si, že to bylo hodně mladé a houževnaté mužstvo. Oni jsou odvážní, ťukají si balon. Od té doby, co tam přišel trenér Kameník, jsem je neviděl. Ale asi budou hrát pořád podobně. Musíme se na to podívat a všechno si zanalyzovat. Podle toho budeme hrát. Jsem rád, že jsem se dostal do brány a nějakým způsobem jsem mančaftu pomohl. Ale na hřišti je nás jedenáct.“

Jste favoritem?

„Tým z první ligy, byť z chvostu tabulky, by měl být favoritem. Myslím, že je jedno, jestli začínáme doma nebo venku. Rozdíly se dneska už trošku mažou, i když doufám, že jsme naše fanoušky zburcovali k tomu, aby přišli v co největším počtu a pomohli nám. Jako v Brně, kam jich přijela spousta.“

Chytal jste někdy v Drnovicích, kde je soupeř doma?

„Hráli jsme tam v žácích. Převlékali jsme se na druhé straně stadionu, ne u parkoviště. Tohle si matně pamatuju.“