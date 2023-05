Divoké oslavy na Spartě. Čupr: Vytrhali trávu, odnesli praporky. Brány zůstaly

Do konce zbývalo ještě pár posledních minut, Sparta ztrácela s Plzní 0:1, ale fanoušci přelezli reklamní bannery a připravovali se, že vběhnou na hřiště. Slavit titul. Jenže se pořád hrálo. „Bylo to neuvěřitelně složité,“ líčil František Čupr, generální ředitel mistra, v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport. Popsal i to, co zbylo z hrací plochy. V podstatě jen brány. Příznivci si totiž odnesli praporky, rozstříhali sítě a vytrhali trávník. „Teď tam můžeme hrát tak akorát beach,“ usmál se Čupr.