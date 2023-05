Šéf Vyškova před baráží: Chceme to! Od cizinců čeká čistou hlavu

Základní premisa je jasná: Vyškov do první ligy chce! Už má domluvený azyl jinde, chystá rekonstrukci stadionu (ideálně toho v Drnovicích) a jednatel klubu Martin Chalupecký před baráží se Zlínem (čtvrtek, neděle) říká: „Oni jsou favorit. My můžeme, oni musí. Tohle vám může někdy svázat ruce,“ věří, že by mohl druholigista dotáhnout snovou sezonu k historické metě.

Přáli jste si nejvíc Zbrojovku jako nejbližšího rivala?

„Já osobně jsem tak nepřemýšlel. Jestli to bude Brno, nebo Zlín mi bylo jedno. Přiznávám, že nejmíň jsem si přál Pardubice. Kvůli jejich aktuální formě a posledních výsledcích.“

Co je na vaší straně?

„Spoléháme na charakter týmu. Sezona byla náročná, půlka našich hráčů chodí do práce. Jsou unavení, vyšťavení. Přesto sázím na morál. Kluci to chtějí, jsou si vědomi senzace, možnosti historického úspěchu. Navíc jsme si třikrát zkusili hrát s prvoligovým týmem (v poháru s Jabloncem, se Zlínem a se Slavií). Není to tak, že nevíme, co čekat. Už by to nemuselo být tolik o naší nervozitě. Zlín hrál z druhé ligy pouze proti nám. Můžeme překvapit.“

Jaké si dáváte šance?

„Hodně se to odvine od výsledku prvního utkání venku. Doma jsme víc nebezpeční. Vidím to šedesát na čtyřicet pro Zlín. Ale jako zástupce Vyškova věřím v náš postup. Chceme to!“

Pokud byste postoupili, existuje překážka, kvůli které byste nemuseli hrát nejvyšší soutěž?

„Věřím, že ne.“

Vzpomínám si, jak jste v listopadu herně přejeli Zlín v osmifinále MOL Cupu a vyhráli venku 1:0. Dá se z toho utkání vyjít?

„Zlín je teď úplně jiný mančaft s jiným trenérem a formou. Je posílený, má v kádru zkušené borce. Navíc není pravda, že jsme ho přejeli. Ta slova bych mírnil. Bylo to pade na pade, my jsme byli šťastnější. Mohlo to dopadnout úplně jinak.“

Mrzí vás, že nevyšel přímý postup na úkor Karviné? Byl blízko.

„Osobně mě to mrzí. Myslím, že jsme na to měli a prohospodařili jsme si to sami. Ale na druhou stranu, jak jsme zbytečně ztráceli body my, tak i ostatní týmy. Ve finále to asi bylo spravedlivé.“

Jak přistoupí k důležitému dvojzápasu vaši cizinci, kterých máte v kádru plno?

„Díky tomu, že nejsou odsud, čekám, že by mohli hrát s čistou hlavou. To bych i chtěl. Oni jsou schopní hrát pořád konstantně svoji hru.“