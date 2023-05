Liga očima fanoušků: Sparta potřebuje přezbrojit, radost i smutek ve Slavii

Video se připravuje ... FORTUNA:LIGA už má za sebou i cílovou rovinku, je po všem. Sparta se rozloučila se sezonou prohrou a zároveň oslavami mistrovského titulu. Byla to euforie, ale pozor. Je potřeba do Evropy posílit. Slavia už podruhé zůstala druhá a Eden zaplavily rozpaky. Po kanonádě Václava Jurečky dali „sešívaní" sbohem Peteru Olayinkovi. Důstojné a dojemné. V Plzni se pak bude uklízet čurbes, Baník zakončil zpackaný ročník a Bohemians chtějí zatlačit na politiky. Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Na závěr sezony radost i smutek Když o nic nejde, hraje Slavia obvykle opravdu pěkný fotbal. Nejinak tomu bylo v sobotu, kdy do Edenu přijelo Slovácko a nechalo si nasázet čtyři branky od svého bývalého kanonýra Václava Jurečky. Jeho dvanáct branek v pěti zápasech nadstavby je pozoruhodný a téměř neopakovatelný počin. Nakonec jej vynesl až k titulu krále střelců. Teď jen aby mu střelecká forma vydržela až do srpna, kdy Slavii čekají předkola evropských pohárů a branky budou potřeba více než v posledním ligovém kole. Loučení s Peterem Olayinkou bylo důstojné a dojemné, takové, jaké si nejlepší střelec Slavie v evropských pohárech zasloužil. Dobrou náladu ovšem kalí sestup B týmu do ČFL. Slavia hrála velkou část sezony prakticky s dorostem a udržení bylo jednu dobu opravdu daleko. V posledních dnech se ovšem zdálo být naopak na dosah, poslední krok však tým posílený o Ševčíka či Hronka nezvládl. Třetí liga bude pro mnohé hráče béčka příští sezonu málo, jsem zvědavý, kde se je Slavia rozhodne rozvíjet. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník Nigerijský král odchází. Podívejte se na TOP góly Petera Olayinky ve Slavii Video se připravuje ...

Sparta Praha Přezbrojit na pravé straně i v útoku Kdo čekal smršť s Plzní, ten se nedočkal. Do cíle jsme dokráčeli v poklidu, na upraveném pažitu a ve slavnostní náladě. Fotbalisté obou týmů hráli a dohráli utkání bez větších faulů. Kdo by se také chtěl zranit před ligovou přestávkou? Zrovna, když jsem si říkal, že Vydra potvrzuje malou úspěšnost krajánků po návratu do FORTUNA:LIGY, tak nám ho tam pověsil. Stalo se téměř pravidlem, že protihráč nevyhraje souboj, ale nehlídán zůstane sám před brankářem, a ten nemá šanci. Nakousl jsem tím téma přezbrojování před předkoly Ligy mistrů, které nás nepochybně čeká. Postihne jistě pravou stranu obrany. Zálohu vidím jako tvůrčí s další perspektivou vývoje a ještě lepší sehraností. Největší pohyb asi nastane v útoku, kde duo Minčev a Mabil zdaleka nenaplňuje očekávání do nich vkládaná. Žluté karty a zranění v závěru ligy nám to potvrdily. Kromě titulu potěšily skvělé návštěvy a zlepšená kultura nás, diváků, na stadionu. Přeji hezké léto a dovolenou všem fandům, bez ohledu na to jaký dres nosí. Poté na to zase vletíme! Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce Vácha: Priske nechce brát jako „Strama“, ale dávat. I Trpišovský je za něj rád Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Nakonec to není úplná tragédie U nového mistra to nedopadlo úplně špatně, hlavně díky tomu, že soupeř se až tolik nesnažil a Staněk měl svůj velice dobrý den. S panem Bílkem jsme se rozloučili vítězstvím a v hledišti to byla jedna z mininávštěv na Spartě. Sezona nedopadla zcela tragicky. Liga mistrů se mi nikdy neomrzí, to bylo prostě nejvíc. Podzim byl docela dobrý, ještě se nás asi v některých zápasech drželo štěstí. Potom se to ale zlomilo. Od domácího utkání se Spartou to šlo jen z kopce. Vlastně je s podivem, že i přes všechny facky, které jsme si sami dávali, to pořád vypadalo v tabulce slušně. A nakonec to tak i dopadlo. Náš soubor sice připomínal skleněné figurky, cvrnknul jsi do nich, a ony se rozsypávaly, ale třetí místo dobré místo. Titul si po devíti letech vykopala Sparta, které jsme se všichni stále vysmívali. Posílám k ní blahopřání. Slávisti si zase můžou drbat hlavu, a k tomu si zazpívat Zase druzí, zase druzí. U nás si teď přeju uklidnit situaci, najít dobrého majitele a potom uklidit čurbes před příští sezonou. Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už bylo... Kovi. 55 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Sparta – Plzeň 0:1. Domácí před převzetím titulu ukončili sérii bez prohry Video se připravuje ...

Baník Ostrava Hlavně nestavět žádné vzdušné zámky Hodně nepovedený poslední zápas ve vítkovickém vyhnanství podtrhl celou zpackanou sezonu. Pardubice, hrající o záchranu, nás předčily ve všech aspektech hry. Složení kádru jsme před sezonou (jak letní, tak zimní) hodnotili tak, že jsme spokojeni a tým nepotřebuje žádné větší zásahy – abychom v průběhu ročníku zjistili, že mančaft je fotbalově, a dokonce i charakterově špatně poskládaný. Z toho se musíme poučit a přes letní pauzu tým vhodně doplnit. A že toho máme co hledat. Potřebujeme minimálně jednoho kvalitního krajního beka. Šehič mě teda rozhodně nepřesvědčuje. Pokud nezůstanou ani Cadu s Plavšičem (bez něj jsme byli marní), tak nám budou chybět dva rychlé a kvalitní kraje. A střed zálohy, osmička nebo desítka, je taky žádoucí. Hlavně ale musíme být pokorní, pořádně makat, jak bylo v Ostravě zvykem, a nevyhlašovat opět pohárové cíle, aby se nám zase půlka republiky nesmála. Věřím, že následující sezona bude lepší a fanouškům se zase vrátí dost zkoušená hrdost ze hry našeho Baníčku. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje