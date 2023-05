Baník omlazuje. Končí Laštůvka i Kuzmanovič. Složité, řekl Mikloško

Laštůvka s Baníkem v roce 2004 získal poslední mistrovský titul a po dlouhém angažmá v zahraničí se pak vrátil na začátku roku 2018 a týmu pomohl k záchraně. Kuzmanovič působil v klubu od ledna 2019. Oba se nyní s Baníkem loučí.

„Honza v klubu začínal už jako dorostenec, získal tu titul a je to skutečně hráč, kterému na Baníku záleží. I Kuzma už je skoro pět let, taky pro klub odvedl spoustu dobré práce. Bylo to pro nás hodně těžké. Ale věk se nedá zastavit a my cítíme, že je třeba kádr už začít trochu omlazovat,“ vysvětlil Mikloško.

Ale Laštůvka definitivně v Baníku končit nemusí, od vedení klubu obdržel nabídku na další spolupráci. „S jeho kariérou a zkušenostmi a vztahem k Baníku bychom o něj samozřejmě nechtěli přijít. Je to ještě na dalším jednání mezi námi a Honzou, i on má nějaké své představy, ale byli bychom velmi rádi, kdyby tady zůstal,“ řekl Mikloško.

„Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Potřebuju si to sám pořádně promyslet, jestli budu pokračovat, nebo se vydám jiným směrem,“ poznamenal brzy jedenačtyřicetiletý Laštůvka k možnému konci kariéry.

Kuzmanovič má stejně jako zkušený brankář v ostravském klubu smlouvu do příštího léta.

„Je to všechno otázka dalších jednání. Ctíme fakt, že Kuzma u nás má stále platný kontrakt a proto jakékoliv další kroky musí proběhnout v oboustranné shodě klubu a hráče. Pokud by dostal pro něj zajímavou nabídku, nechceme mu dělat žádné problémy. Ale jak říkám, je to otázka dalších jednání. Velmi rádi bychom se pak s oběma hráči adekvátně rozloučili na stadionu společně s fanoušky při ligovém utkání,“ dodal Mikloško.

