Svědík chce posily: Je čas do klubu něco dát. Hřeje mě, když kluci řeknou...

Pár dní s rodinou u moře a pak zase do práce ve Slovácku. Martin Svědík rozjede v klubu pátou sezonu, v níž bude pokračovat pozvolné omlazování nejstaršího kádru ve FORTUNA:LIZE. „Z vrcholu to může jít dolů strašně rychle,“ varuje kouč po třech plodných ročnících. Sám je zvědavý, zda dva majitelé klubu investují do posil více peněz než dříve.

Když se podíváte na rozložení sil v lize, nemáte pocit, že Sparta se Slavií zbytku soutěže odskočily?

„Ty dva týmy jsou odskočené, máte pravdu. Kvalitou kádru, ekonomikou. Rozdíl je v tom, že Slavia si na sebe musí hodně vydělat, zatímco Sparta má silného majitele.“

Na co bude mít v blízké budoucnosti Slovácko?

„Třikrát po sobě jsme byli první šestce, dvakrát jsme hráli evropské poháry. Cesta na vrchol je strašně těžká a stojí spoustu úsilí. Nejen trenéra, hráčů, ale celého klubu. A z vrcholu to může jít dolů strašně rychle. Je jenom na nás, jestli budeme pracovat tak, abychom udrželi kvalitu anebo se zlepšovali. Souvisí to se vším. S kádrem, hracími plochami, zázemím, prací s fanoušky. Bylo by dobré, aby nám víc pomohlo i město. Máme dva majitele, ale