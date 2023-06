Geniální talent, ale i otazníky kolem hlavy. Co získala Sparta v Ševčíkovi?

Fotbalové kvality? U nich panuje v případě Michala Ševčíka shoda. Devět ligových gólů a šest asistencí – to je na jeho věk skvělá vizitka. „Málokterý fotbalista dovede to, co předváděl ve druhé lize, potvrdit o patro výš. A on to překonal,“ říká Fejglův kolega Michal Kvasnica. I on má ale pochybnosti: „Dozadu je to v jeho podání někdy lážo plážo. Byť ho kritizujeme za defenzivu, spoustu míčů vybojuje, ale měl by jich mít víc. Jsem přesvědčen, že to je důvod, proč nebyl v hledáčku Slavie. A říká se, že na repre srazu U21 se nechoval – jemně řečeno – právě kamarádsky,“ varuje Kvasnica.

„Na hřišti je v pořádku být sebevědomý tutový hajzlík. Ale mimo trávník by to někdy chtělo ubrat,“ souhlasí Fejgl. Oba redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz nicméně očekávají, že případné výstřelky nové posily si kabina Sparty pod vedením Ladislava Krejčího vyřeší.

