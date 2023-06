Tijani dodá rozmanitost, Slavia je spokojená. Dává to smysl, říká Šmicer

Co v ročníku 2022/23 měly společného nárazy Slavie v domácí soutěži a Konferenční lize? Fatálně ztrácela v zápasech, kdy nedovedla otevřít zformovanou a organizovanou hru soupeře. Proto nepostoupila do play off v Evropě, proto na jaře zapsala sérii neúspěchů na soupeřových hřištích a doma v zásadní chvíli krátce před nadstavbou přenechala po remíze s Hradcem Králové výhodu prvního místa Spartě. Stálo jí to titul…

Aspekty problémů jsou širší, ale jeden vyčníval. Partě z Edenu chyběla rozličná typologie útočníků. Konkrétně osvalený vysoký hráč, který by se v době drtivého náporu zapíchl do vápna a konkurenci strašil už tím, jak vypadá.

„Souhlasím. V mnoha zápasech se to ukazovalo. Urostlý útočník patří k výbavě silných týmů. Slavia měla Jurečku, van Burena, Tecla. Všichni výborní útočníci, ale dost podobní. Typický hlavičkář, který by na sebe vázal dva obránce, v kádru nebyl,“ přemýšlí Vladimír Šmicer, klubová legenda.

Trenér Jindřich Trpišovský se vytáhlému hroťákovi dlouho bránil. Až v uplynulém roce šly ze Slavie zprávy, že pověřil skautské oddělení, aby se po takovém bijci poohlédlo. Dost možná k tomu přispělo i neúspěšné působení v Konferenční lize. Kluž, Ballkani i Sivasspor měly v sestavě horu svalů využitelnou v základu i z lavičky.

Proto v zimním okně vyrazili bíločervení na trh. Emmanuel Yeboah z Kluže neprošel zdravotní prohlídkou, sentimentální návrat Milana Škody stoplo