Dril Sparty: Mejdr ovládl „pípák“, Ševčík držel dlouho. Kovář se řeší

Mistrovské oslavy už jsou definitivně tabu, ale euforie po zisku titulu ještě v týmu viditelně probublává. „Na náladě se to určitě projevilo. Co se nám povedlo, nás provází doteď. Kluci jsou dobře naladění,“ potvrdil asistent kouče Luboš Loučka.

Kádr oproti jaru výrazně prořídl. Ale ve většině případů jen dočasně. Už na úterním kondičním testu kvůli reprezentačním povinnostem chybělo jedenáct hráčů. „Potřebují spočnout. To jinak nejde. Doufám, že jinak všichni dobře zregenerovali. Aspoň někteří z nich. A zbytek ještě dobře zregeneruje,“ usmíval se Loučka.

Po konci hostování však scházeli Jakub Jankto či Awer Mabil, kteří na Letné pokračovat nebudou. Jedná se taky o budoucnosti Dmitrije Kamenoviče.

Přípravu na hřišti odstartovali Letenští ve středu na Strahově, a o úvodní veřejné setkání byl výrazný zájem. Skupinku fotografů a kameramanů při rychlé hře s míčem posunul až za lajnu osobně kouč Brian Priske, zvednutým palcem pak děkoval a dál nerušeně sledoval, jak svěřenci odpočítávají poslední minuty drilu.

V té době už měli za sebou intervalové cvičení ovládané hlasem z reprobeden. Kdo už prožil s dánským trenérem loňskou letní přípravu, moc dobře věděl, co ho čeká. „Takový pípák, no. Je to velice náročný. Ještě kor v tomhle teple. Máte těžký nohy, hledáte dech a padnete, až nemůžete. V tom vedru hned hledáte vodu, abyste se zchladili,“ popisoval zátěž záložník Jakub Pešek, jenž v minulém ročníku dlouho marodil.

Vpřed a zpátky. Pořád dokola. Hlas z repráků navíc neustále zvyšoval tempo. „Až k lajně!“ křičel několikrát vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup. V první skupince se dlouho drželi Tomáš Wiesner, Matěj Polidar a Adam Goljan, absolutním vítězem se stal Jan Mejdr. Zvládl 35 úrovní. „Je to profík. Je takový typ fotbalisty, že si na fyzičce zakládá. Je železný muž,“ chválil ho Pešek.

Slušně si vedl i Michal Ševčík, dosud jediná potvrzená posila Letenských. Do náročného cvičení ho povzbudil plácnutím po zádech i stoprocentně připravený Tomáš Čvančara. A dvacetiletý záložník, který v minulé sezoně zazářil v brněnské Zbrojovce, zůstal ve druhé grupě mezi posledními „přeživšími". Rve se o místo v mistrovském kádru, přeje si zůstat.

„Ale těžko něco hodnotit po prvním tréninku,“ řekl Loučka. „Že je fotbalista, to samozřejmě všichni víme. Teď jde o to, abychom do něj dostali náš styl fotbalu a intenzitu, která mu chyběla. V tom posledním půlroku speciálně,“ narážel na jarní část sezony, kdy Ševčík několikrát zůstal i mimo základní sestavu Zbrojovky.

O dalších posilách Sparta jedná. „Je to otázka hodin, dnů či týdnů. Je to na úrovni klub-hráč,“ zmínil asistent kouče Loučka, jenž odmítl být konkrétnější. Na úvodním tréninku realizační tým vítal kromě Ševčíka i šest navrátilců z hostování a šest členů druholigového béčka.

Intenzivně se ovšem řeší budoucnost brankáře Matěje Kováře, který ve středu na hřišti na Strahově chyběl. I když kvůli drobnému zranění není na EURO hráčů do jedenadvaceti let, Letenští prý jen čekají na svolení od Manchesteru United, aby mohl začít makat. „Zdravotně je na tom dobře,“ prohodil Loučka.

Aspoň z povzdálí sledoval trénink Lukáš Haraslín. A až všichni ze hřiště odešli, v tempu běhal po strahovském areálu. „Je to jen otázka pár dní, kdy se dostane do plného procesu,“ upřesnil Loučka. „Z devadesáti pěti procent jsme zdraví."

Sparťané po přípravě v Praze a přátelském utkání s Jihlavou odcestují 5. července už i s reprezentanty na herní kemp do Rakouska. „Už se těšíme, až vycestujeme,“ dodal Pešek.