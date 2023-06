Kučera po zrušení trestu: Peníze jsou detail. Obžalovaný Berbr? Satisfakce

V klipu hudebníka Ca$hanova Bulhar si Tomáš Kučera s gustem zarapoval, song s názvem Off Season byl pořádně řízný. Nejen rytmem, ale především vyřčenými slovy. „Hraju za Teplice, ne za vyje*anou Spartu, je*u toho Berbra a samozřejmě Peltu,“ pohupoval se záložník Teplic se vztyčeným prostředníčkem ve videu, které se na podzim 2021 stalo hitem sociálních sítí.

Celkem pochopitelně neuniklo pozornosti strahovské centrály. Kučera coby aktivní fotbalista, a tedy člen FAČR, musel předstoupit před etickou komisi. Dvě hodiny byl zpovídán, aby výsledkem byla pokuta ve výši 60 tisíc korun, která byla po pozdější omluvě snížena o dvacet tisíc.

„Vnímám, že jsem jako ligový hráč veřejně známou osobou, která může být vzorem i pro mladé fotbalisty. Proto považuji za chybu použití vulgárních výrazů ve vztahu ke klubu AC Sparta Praha a II. místopředsedovi Výkonného výboru FAČR. Pokud jsem se svým vystoupením kohokoliv ve fotbalovém prostředí dotkl, nebo někoho urazil, pak se omlouvám,“ stálo v omluvě.

Po zatčení druhého místopředsedy svazu Romana Berbra, následných změnách ve vedení asociace a na základě dovolání generálního sekretáře Michala Valtra etická komise obě předchozí rozhodnutí zrušila a řízení s Kučerou definitivně zastavila. Čtyřicet tisíc tak dostane nazpět.

„Všechno se táhlo poměrně dlouho. Poté, co se změnilo vedení FAČR, tak jsem na radu právníka podal proti trestu odvolání. Žádost musela mít nějakou právní strukturu. I z asociace jsem měl zprávy, že mně chtějí peníze vrátit. To bylo koncem roku 2021. Od té chvíle se nic moc nedělo, asi nastoupila klasická byrokracie,“ vypravuje Kučera. „Teď se to dořešilo, přitom já už na to vůbec nemyslel. Minulý pátek mně z asociace volali, že trest byl zrušený a že se mi ozvou mailem,“ dodává.

Peníze na účtu ještě nemá, ale to Kučera vůbec neřeší. „Je to jen takový příjemný detail,“ usmívá se. Mnohem důležitější jsou pro něj jiné skutečnosti. „Pravou satisfakcí je pro mě obžalování Berbra,“ říká v reakci pro Sport.

V médiích sleduje právě probíhající soudní přelíčení, v němž Berbrovi hrozí za účast ve zločinecké organizované skupině, podplácení a zpronevěru sedmiletý nepodmíněný trest odnětí svobody. „Soud neřeším do detailů, navíc ctím presumpci neviny, ale jak pozoruji Berbrovy výstupy, tak to na mě dělá dojem, že tonoucí se stébla chytá,“ praví.

Pokračování chytlavého hitu prý neplánuje, momentálně se jeho jihlavské hudební uskupení 58G nachází na koncertní šňůře, objíždí festivaly v tuzemsku. Chystá se i na Slovensko. „Je to pro mě uzavřená věc. Neplánuju to dál rozmazávat,“ říká raper přezdívaný TK27, který nenastoupil do letní přípravy Teplic a zatím není jasné, zda a kdy se k mužstvu znovu připojí.