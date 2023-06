Pešek téměř po roce v akci: Byl jsem odolný a zvládl to. Mladí se musí učit

Proti Jihlavě odehrál druhý poločas, kdy Sparta zahodila množství šancí a nakonec v domácí přípravě před odjezdem do Španělska padla 1:2. Jakub Pešek (30) nastoupil do zápasu v letenském dresu téměř po roce, během nucené pauzy léčil nepříjemné zranění kolene. „Musíme dál pracovat,“ zdůraznil rychlonohý křídelník, který se na Letné porve o místo i s mladší konkurencí.

Jak jste se cítil při návratu na hřiště?

„Byl jsem šťastný, že mohu po takové dlouhé době naskočit. Byla tam natěšenost, lehká nervozita. Chtěli jsme vyhrát, ale pořád je to příprava, máme něco v nohách. Musíme dál pracovat.“

Měl jste v hlavě nejistotu, když jste naskočil po téměř roční pauze?

„Už jsem byl do zápasu nachystaný delší dobu, ale ještě jsme tomu dávali čas. Na tréninku jsem v plné zátěži dost dlouho, v pohybu jsem žádný strach neměl. Ale zápas je úplně něco jiného než trénink, každý hráč tam jde na sto procent. Na to jsem hlavu chystal. Jsem rád, že jsem byl celou dobu odolný a zvládl to.“

Kolik času potřebujete, abyste se dostal do ideální zápasové formy?

„Věřím, že to bude krátká doba. Dost věcí děláme na tréninku, přenášíme to do zápasů. Musím být v hlavě nachystaný, abych podal stoprocentní výkon a týmu pomohl.“

Jak zvládá zátěž vaše tělo?

„Musím říct, že velice dobře. Cítím se nejlépe za celou kariéru, dávky, co dostáváme na tréninku, zvládám.“

Ve Spartě bojujete ve velké konkurenci, není příprava příliš krátká na to se pořádně ukázat?

„Hlavně musím říct, že celý tým udělal obrovský progres. Na tréninku se kluci velice zlepšili, to je meta, na jakou se chci dostat a postupně se vrátit tam, kde jsem byl a Spartě pomohl co nejlepšími výkony.“

Nastoupil jste vedle řady mladých hráčů, jak se vám s nimi hrálo?

„Kluci jsou šikovní, talentovaní, proto jsou tady. Musí se učit každý zápas, zvyknout si na náročné tréninkové dávky, jaké dostáváme. Mají to v nohách, ale jsou talentovaní a věřím, že se stanou budoucností Sparty.“

Poprvé s vámi nastoupil Michal Ševčík, jak se vám s ním vepředu spolupracovalo?

„Hrálo se mi s ním skvěle. Když si vezme balon dopředu, tak má vždycky hlavu nahoře, mě to nutí do náběhů, což mám rád.“

Mrzí vás špatná koncovka?

„Dneska jsme to viděli. Pokud bychom trefili bránu, gólů padlo víc. Škoda šancí, musíme na tom zapracovat.“

Vnímal jste solidní kulisu zápasu na Strahově?

„Když jsme šli do druhého poločasu, viděli jsme, jak se to tady plní lidmi. Jsme za to rádi, snad to bude pokračovat, že fanouškům budeme dál dělat radost.“

Věnujete se na tréninku už i herním věcem?

„Zatím pilujeme především fyzičku, ale už tam jsou i herní prvky. Jsou mezi námi mladí hráči, tak aby věděli, o co jde. To je na delší dobu, trenéři už to do nich dostávají a přenášíme to na hřiště.“