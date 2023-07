Plzni to dál pálí: veselý Šádek, dva vyzkoušené systémy i oživení Cadua

Výsledky Plzně v přípravě? 14:2 Koloveč, 2:0 Dukla, 8:2 Táborsko a v sobotu dopoledne 6:0 Chrudim. Mužstvo pod trenérem Miroslavem Koubkem vstřebává nové herní prvky a soupeřům sází mraky gólů. Podobně jako s Táborskem rozhodl duel s Chrudimí první poločas, který Viktoria opanovala drtivě 5:0.

„Systémy, které zkoušíme, tedy 4-3-3 a 3-4-3, se zase ukázaly, že fungovaly. Druhý týden přípravy už nebyl tak kondiční, jako ten první, bylo tam i víc taktiky. Zápas splnil účel. Kluci hráli velmi dobře a vyhráli jsme 6:0. Ale nic to neznamená, spíš jde o to, že se v zápase objevují věci, které dáváme do tréninku. S tím je spokojenost,“ pochvaloval si plzeňský asistent Jan Trousil.

Týmu vyhovuje především varianta se čtyřmi obránci vzadu. „Je pro nás ofenzivnější, se třemi hráči vzadu nám padají křídla víc dolů do zabezpečenější obrany. Jsme rádi, že jsme s Chrudimí nedostali branku. Pracujeme na tom, uvědomujeme si, že první systém je ofenzivnější. Kluci to poznávají na každém tréninku, je to jen o tom, aby věřili tomu, že je to správná cesta,“ dodal Trousil.

Sami hráči si zvykají na nové varianty. „V tom druhém systému, co jsme hráli s Květákem (Roman Květ) je pro nás ve středu zálohy možná víc práce, musíme toho hodně oběhat. V systému 4-3-3 jsme tam tři, možná si víc vyhovíme. Ale i tohle je také jedna z variant, které můžeme zvládnout,“ poznamenal záložník Lukáš Kalvach, který odehrál s kapitánskou páskou druhou půli, kdy už se Viktoria prosadila pouze jednou.

V prvním dějství vypadala velmi dobře plzeňská pravá strana, kde spolu kooperovali Jan Sýkora a Cadu. Sýkora připravil dvě branky, Cadu mu zdatně sekundoval. Nabízel se do kombinací, chodil jeden na jednoho a uhrál spousty těžkých balonů. Brazilský krajní hráč se vrátil z hostování v Baníku a navázal na velmi dobrou jarní formu. Na kraji obrany předvedl, že na postu, kde má Viktoria kvůli dlouhodobému zranění Milana Havla složitou situaci, může být zajímavou alternativou.

„Hraje na pravém beku velmi dobře,“ souhlasil Trousil. „V systému 4-3-3 se prosazují všichni subtilnější hráči. Nejen Cadu, ale i Sýkora, Kopic a další. Všichni svou roli chápou velmi dobře, je to vidět na jejich spolupráci, kdy jsou ty akce opravdu hezké a padají z toho góly. Hráči tomu systému sami věří, vytváříme si šance. Díky tomu, že jsme v postavení na hřišti hodně vysoko, můžeme být ve větším počtu hráčů ve vápně, proto dáváme góly,“ vysvětlil Trousil.

Zápas v Touškově sledovalo i plzeňské vedení. Sportovní ředitel Daniel Kolář po boku šéfa Adolfa Šádka a dalších klíčových mužů klubu. Na plzeňském bossovi bylo vidět, že prodejem klubu zahraničním investorům z něj spadl tlak a sobotní dopoledne si užíval ve výborné náladě, kolem sebe rozdával úsměvy. „Pro celý klub je to super zpráva, že máme nové majitele. Můžeme pracovat víc v klidu,“ vystihl Kalvach.