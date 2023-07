Příprava Slavie: bizár a cenné skalpy. Trpišovský na louce, Tvrdík na tribuně

Zaplněná Huber Arena v rakouském Welsu, kde se běžně hraje třetí rakouská liga, sledovala zcela unikátní situaci. Hlavní arbitr Lino Heiduck v 10. minutě vyloučil záložníka polského mistra Giannis Papanikolaoua. Mladý hráč nechtěl opustit hřiště a na trávníku nastaly zmatky. Po chvíli se sudí i se svými asistenty sebral a zcela nečekaně zamířil do kabin!

Zhruba pět minut trvalo, než zástupci obou klubů na ploše vyřešili, zda a jak pokračovat dál. Bez rozhodčích se zápas hrát nedá a sehnat narychlo jiné nešlo. „Aby se rozhodčí urazil a odešel ze hřiště, to jsme asi ještě nezažili. Nakonec to dobře dopadlo. Zápas asi v oficiálních statistikách nebude, ale nemělo by pro nás význam, kdyby se od desáté minuty hrálo proti deseti. Jejich vedoucí mužstva nám říkal, že 15 let pískal druhou polskou ligu. Zvládl to lépe, než rozhodčí těch prvních deset minut,“ vyjádřil se k celé situaci asistent Slavie Jaroslav Köstl.

Dospělo se k řešení, jaké na profesionální úrovni nemá obdoby. Role hlavního se ujal zmíněný vedoucí mužstva Rakówa. Pro hru byli třeba i asistenti, nakonec se kluby dohodly na tom, že na každou stranu pošlou svého hráče. Za Slavii si navlékl rozlišovák původně náhradník David Douděra a s nadšením zamířil na lajnu. Za bouřlivého aplausu publika se ujal zcela nečekané funkce. Ve druhém poločase, kdy už zasáhl do hry a patřil k nejlepším na place, ho na lajně vystřídal náhradní gólman Jan Sirotník. Douděra vlétl z lavičky i do druhého utkání proti Maccabi a znovu na place řádil.

Bizár jak z pralesa! Sudí odešli ze zápasu Slavie, provizorním asistentem Douděra Video se připravuje ...

Proč sudí narychlo opustili trávník? Ze strany hráče polského mistra došlo k hrubým urážkám, což z tribuny nebylo slyšet. Rozhodčímu měl vyhrožovat smrtí, že si ho po zápase najde v tunelu a zabije ho. Hlavní arbitr se dle svého vyjádření cítil v ohrožení života a odmítl zápas pískat dál. Oba celky dohrály v plném počtu, na hřišti zůstal i původně vyloučený Papanikolaou. Do zápisu o utkání ale zmíněné věci uvedeny nebyly, rakouská federace celou akci ještě bude řešit.

Po divokém začátku se zápas dohrál v klidu. Slavia s Rakówem po zaváhání v defenzivě prohrávala 0:1, ale utkání zvládla otočit. Dvakrát se prosadil Mick van Buren. Poprvé skvěle zakončil povedenou akci z pravé strany hřiště, v závěru rozhodl hlavou po centru Douděry.

Přímo v Rakousku sledoval oba zápasy šéf klubu Jaroslav Tvrdík, při druhém duelu mu dělal na tribuně garde i gólman a Tvrdíkův zeť Ondřej Kolář. „Doudis, gól!“ křikl Tvrdík po hráčově nástupu do druhé půli s Maccabi.

Jindřich Trpišovský se po první půli proti Rakówu přesunul na protější louku, aby dění na place sledoval z nadhledu a přenechal řízení na lavičce Jaroslavu Köstlovi. „Kubo, jsi bez hráče,“ nelíbilo se Köstlovi počínání Jakuba Hromady ve druhém utkání proti Maccabi. Slovenský záložník směrem k trenérovi jen bezradně gestikuloval. Z protější strany hřiště se zase ozýval zvučný hlas druhého asistenta Zdeňka Houšteckého, který zápas sledoval po boku Trpišovského. Několikrát vzteky bouchl do reklamního panelu, který měl pod sebou. Slavia nakonec zvládla i druhý duel a po brankách Plavšiče a Šmigy znovu vyhrála 2:1.

„Hráli jsme se dvěma nesmírně kvalitními soupeři, mistry svých zemí. Pro nás jsou to cenné skalpy. Raków čeká už za týden první zápas kvalifikace o Ligu mistrů v Estonsku, měli to jako generálku. My jsme úplně herních tréninků tolik neměli. Kromě prvního poločasu s Haifou to byly velmi slušné výkony,“ zhodnotil spokojený Köstl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53. Konečný (vl.) Hosté: 64. van Buren, 90+1. van Buren Sestavy Domácí: Kovačević – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Kočergin, Papanikolaou, Carlos – Cebula, Piasecki, Dominguez Hosté: Kolář – Masopust, Bořil, Ogbu, Konečný – Dom. Pech, Oscar, Provod – Lingr, Tijani, van Buren Karty Domácí: Papanikolaou (č) Hosté: Tijani Rozhodčí Haiduck Stadion Huber Arena, Wels (Rakousko)