ONLINE: Plzeň - Hamburk 2:3. Vydra v závěru srovnal, gól dal i Durosinmi

I fotbalisté Plzně zavítali před začátkem nového ročníku na herní soustředění do Rakouska, kde dnes od 18:00 vyzvou v přípravném duelu Hamburk. Německý klub sice působí ve druhé lize, přesto mu nelze upřít slávu z minulých let. Pro Viktorii půjde o zajímavý střet s celkem, který se chce co nejrychleji opět vrátit do bundesligy. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.