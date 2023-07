Sparta na křídlech: ze slabiny je přednost. Trenéři chystají hrátky s rolemi

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Šampionskou sezonu dojížděla na morál. Pokud jde o křídelní pozici, platilo to v případě Sparty dvojnásob. Lukáše Haraslína s Tomášem Čvančarou povalily zdravotní trable, adekvátní náhrady se nedostávalo. Nyní, necelé dva týdny před startem nového ročníku, je všechno jinak. Vedení šláplo do pedálů a letenský kádr je alternativami na křídla prošpikovaný. „Tak to máme rádi, chceme konkurenci,“ mne si ruce asistent Lars Friis. Ze slabiny je rázem přednost.