Haraslín o boji o místo: Konkurenci potřebujeme, může to být přednost

Příprava na novou sezonu je v plném proudu. Liší se nějak od těch předešlých?

„Myslím, že tréninky jsou dost podobné. Bavili jsme se s klukama o tom, že dřív bychom možná řekli, že jsou těžké. Ale tím, že už jsme zvyklí, přijde nám to zvládnutelné. Ale pořád je to náročné. Loni jsme si museli zvykat, teď už je to pro nás jednodušší.“

Cítíte, že se úroveň vaší fyzické připravenosti za poslední rok zvedla?

„Je pravda, že teď jsem měl asi po šesti letech delší dovolenou. V závěru sezony jsem byl bohužel zraněný, ale pak jsem si mohl odpočinout, pár týdnů jsem nic nedělal. Nabral jsem nové síly. Náročné tréninky nám určitě pomáhají k tomu, že jsme jako tým lépe fyzicky připravení.“

Stihl jste se během pauzy důkladně zregenerovat? Sezonu jste končil hodně unavený.

„Ke konci sezony to tak bývá, že meleme z posledního. Pro mě to bohužel končilo zraněním, byť jsem byl samozřejmě šťastný za úspěch, kterého jsme dosáhli. Dobře jsem si odpočinul, jsem v plném tréninku a fit.“

Konkurence se znovu zvýšila, i na vaší pozici. Jak to vnímáte?

„To nám jen pomůže. Když má trenér na výběr z tolika možností, je to jenom dobře. Záleží na nás, jak se s tím popasujeme. Každý by chtěl hrát, to je jasné. Trenéři určitě vyberou tu nejlepší jedenáctku, ale kolikrát jsou ještě důležitější hráči, kteří nastoupí z lavičky a zápas třeba rozhodnou. Konkurenci tu potřebujeme, může to být naše přednost.“

Proti Dinamu nezvykle pod vámi nastoupil Jakub Pešek. Jak jste si vyhověli?

„Trenér nám o téhle možnosti řekl den před zápasem. S Kubou jsme spolu na pokoji, trochu jsme se o tom bavili. Řekli jsme si, jak by to mohlo fungovat. Pro Péšu to bylo něco nového, ale poradil si s tím výborně. Navíc dal i hezký gól. Od toho přípravu máme, abychom si vyzkoušeli různé varianty. A v sezoně aby to už fungovalo.“

Dovedete si tedy představit, že může jít i o variantu do ostrých duelů?

„To už je na trenérech, jak sestavu poskládají. Máme tu dobrou konkurenci, je z čeho vybírat. Bude záležet i na rozestavení, které se zrovna zvolí. Pokud bychom takhle nastoupili, můžeme být do ofenzivy velice silní. Ale s tím, že je potřeba myslet i na obranu. My s Péšou rádi útočíme, mohla by to být naše síla.“