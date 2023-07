Plzeň: výheň i boj o „fleky“. Cadu exceloval, focení i Chorého tutovka

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Z ostrého alpského sluníčka nebylo na rozpáleném hřišti kam uhnout. Plzeň odehrála druhou přípravu ve Westendorfu v náročných letních podmínkách. Nicméně výhra 3:0 nad druholigovým Karlsruhe dopadla ze západočeského pohledu ideálně. Mužstvo do své hry úspěšně aplikuje prvky, jaké do hráčů cepuje nový kouč Miroslav Koubek se svým štábem. O místa v základu se povede ještě tuhý boj. „Všichni v sestavě mohou být,“ prohlásil po pondělní přípravě asistent Jan Trousil.

„Dostupuj, dostupuj!“ několikrát během utkání zařval od střídačky Miroslav Koubek, když popoháněl své hráče k větší aktivitě. Vyvinout sprinterské úsilí a nakopnout motory stálo v pondělním odpoledni mnoho sil. Teploměr ukazoval lehce pod třicet stupňů, ale na přímém slunci stoupala teplota mnohem výš. „Počasí je extrémní, ale musíme se s tím vypořádat,“ pravil Trousil při hodnocení duelu.

Karlsruhe, celek z druhé bundesligy, českému soupeři nestačil. První poločas skončil bez branek, ale i v něm drželi prim Západočeši. „Třeba Chorý mohl dát dvě branky,“ povzdech si Trousil. Plzeňský hroťák se do jasné pozice dostal po perfektním centru Cadua, jenže ani dorážka v síti neskončila.

Naopak po přestávce Viktoria stvrdila dominanci třemi góly. Prosadili se Ibrahim Traoré, Erik Jirka a v závěru Jhon Mosquera. Všechno hráči, kteří mají do ideální jedenáctky spíš dál než blíž. „O sestavu hraje všech 22 hráčů plus čtyři gólmani. Pomalu boj finišuje, máme před sebou generálku. Musím zaklepat, na soustředění klukům drží zdraví, každý se rve o sestavu neskutečně. Všichni v ní můžou být. Uvidíme po generálce,“ dodal Trousil.

Hráči mají poslední možnost upozornit na sebe v zápase, herní kemp v Rakousku zakončí Plzeň v pátek proti Kodani. Odhadnout, kdo se do základu vejde, lze zatím velmi těžce. Ale přesto – rýsuje se stoperská dvojice Hranáč, Hejda, na pravém kraji obrany exceloval Cadu. Vlevo si místo pravděpodobně uhraje zkušený Václav Jemelka. Uprostřed si dirigentskou pozici udrží Lukáš Kalvach, vepředu si silnou pozici buduje Rafiu Durosinmi.

O zbylé „fleky“ se ještě povede tuhý boj. Na každou pozici mají trenéři k dispozici minimálně dvě alternativy. Nicméně pomalu se začíná rýsovat rozestavení a herní styl, s jakým Plzeň pod zkušeným Koubkem půjde do sezony.

„Chceme hrát fotbal, kdy budeme dávat hodně gólů a budeme mít zároveň zabezpečenou obranu. Nebudu říkat, jakým způsobem se chceme prezentovat. Ale máme model, který hráči chápou. Je dáno výchozí postavení, ale vždycky reagujeme na situace na hřišti, jak je soupeř postavený. Ze 4-3-3 se přešlo proti Karlsruhe po přestávce do stylu jiného, chtěli jsme vysoko napadat,“ přiblížil Trousil.

Mužstvo přijely do Westendorfu, rakouského městečka nedaleko německých hranic, podpořit i desítky fanoušků. Hráči po utkání ochotně pózovaly na fotkách a rozdávali podpisy, zájem byl i o nového kouče. Vše ze své pozice nad hřištěm bedlivě sledoval klubový boss Adolf Šádek. Tentokrát už bez rakouských a švýcarských majitelů, kteří ve Westendorfu shlédli páteční duel proti Hamburku (3:3). Veřejnosti se představí příští týden na velké tiskové konferenci v Plzni.

Západočeši završí přípravu v pátek s Kodaní, kde by přeci jen měla naskočit jedenáctka hodně podobná tomu, s čím půjde mužstvo do ostrých zápasů. Plzeň do sezony vstupuje v sobotu 22. července ligovým utkáním v Teplicích. Ti v Rakousku měli své zvědy, Plzeň sledovali asistenti Jan Rezek a Ondřej Prášil.

