Panák: Chybí nám góly a klid na balonu. O výsledcích to teď úplně není

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Při absenci Martina Vitíka je to zavedené stoperské trio. Asger Sörensen vpravo, Ladislav Krejčí vlevo a mezi nimi Filip Panák. V tomhle setupu naskočili sparťané i do úterního testu proti Čukarički, ani na třetí pokus si ale v letní přípravě na výhru nesáhli. „Chybí nám góly a klid na balonu. Měli bychom si vytvářet víc šancí,“ připustil obránce Letenských.

Jak hodnotíte remízový zápas s Čukarički?

„Chvilku jsme se rozběhávali, nebylo úplně příjemné počasí. Hledali jsme systém, aby se nám trochu otevřeli. Po patnácti minutách jsme změnili způsob rozehrávky a bylo to mnohem lepší. Drželi jsme balon, ale trochu nás trápí finální fáze. Pořád jsme v přípravě, máme těžké nohy. Věřím, že to zlepšíme a v poslední třetině hřiště se zlepšíme.“

Co říkáte na výkon spoluhráčů po hromadném prostřídání po necelé hodině hry?

„Sledoval jsem to pozorně. Za mě jsme měli zápas pod kontrolou, byli jsme lepší. Chybí nám góly, být klidnější na balonu, vytvářet si víc šancí. A taky potřebujeme být trpělivější v koncovce.“

Jak jste viděl inkasovaný gól, kterému předcházela chyba Ladislava Krejčího? Viditelně na sebe byl pořádně naštvaný.

„Krejda je typ hráče, který nechce dělat chyby, bere si to hodně osobně. Vadí mu, že se to stalo. Tyhle zápasy jsou ale od toho, abychom si to vyzkoušeli, poučili se z toho. Víme, že tyhle situace máme řešit jinak. Přípravné duely jsou trochu jiné v tom, že si každý dovolí víc než v lize. Z toho pak pramení podobné chyby.“

V přípravě zatím čekáte na první výhru. Bude o to důležitější zvládnout generálku s Anderlechtem?

„Samozřejmě, chceme vyhrát každý zápas, do toho s tím jdeme. Primárně si ale potřebujeme vyzkoušet různé věci, hráče na pozicích, kteří pro ně nejsou primární. Zažil jsem přípravy, kdy jsme ani jednou neprohráli, pak přišlo první kolo a my to nezvládli. A naopak. Tyhle zápasy nejsou úplně o výsledku.“

Důležitá je práce, kterou během letního období odvedete. Jste v tomto ohledu spokojený?

„Zatím všechno běží, jak má. Vyhýbají se nám zranění, jsou tam jenom šrámy. To je nejdůležitější. Tyhle zápasy hrajeme proto, abychom byli připravení na ligu. Zatím můžeme být spokojení. Teď se určitě budeme víc věnovat hře ve finální třetině hřiště.“