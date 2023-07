Sparta v přípravě stále bez jediné výhry. Proč nehráli Vitík a Čvančara?

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Úroveň hry? Sparta hlásí stále nedostatečnou. Úřadující šampioni totiž neuspěli ani ve třetím přípravném zápase, v úterý v rámci soustředění v rakouských Korutanech pouze remizovali s Čukarički 1:1. Ani výkonnostně to nebyl žádný ohňostroj. Do akce navíc nezasáhli Martin Vitík s Tomášem Čvančarou, kolem kterých se víří přestupové spekulace. Proč zůstali mimo? „Důvody jsou různé,“ prohodil asistent trenéra Luboš Loučka.

Ještě na Strahově porážka s druholigovou Jihlavou 1:2, po přesunu do Bad Kleinkirchheimu plichty 1:1 s Dinamem Záhřeb a naposledy i Čukarički. Vítězství? To je zatím v rámci letní přípravy pro Spartu zapovězené slovo…

„Určitě to vnímáme. Ať si každý říká, co chce, každá výhra vás povzbudí. Ale je to furt přípravné období, máme před sebou ještě Anderlecht. Možná je správný čas, abychom ho porazili a zvedli si sebevědomí,“ prohodil asistent trenéra Briana Priskeho Luboš Loučka.

Ano, páteční konfrontace s belgickým gigantem bude poslední prověrkou. Generálkou. Následovat už bude ostrý start do sezony a ligový mač se Sigmou. Do té doby ale stále ještě odteče spoustu vody.

Pražané se stále nacházejí ve fázi zkoušení, vymýšlení a taky dávkování zátěže. Proti Čukarički trenéři protočili v poli dohromady dvacet hráčů, pouze gólman Vojtěch Vorel absolvoval celý duel.

Jen v civilu k lavičce pak usedli Martin Vitík, Tomáš Čvančara, Adam Karabec, David Pavelka a Tomáš Schánělec. Především o prvních dvou jmenovaných se v těch dnech hodně mluví v souvislosti s možnými odchody do zahraničí.

„Někteří kluci nehráli, je to kombinace důvodů. Někdo měl individuální program, někdo ještě doléčuje šrámy, někdo měl individuální trénink. Je to kombinace všeho,“ prozradil Loučka.

V případě Vitíka se jedná o dohánění tréninkového manka po účasti na EURO jednadvacítek, kde navíc talentovaný stoper utrpěl lehké svalové zranění. Souvislost mezi jeho absencí v zápase a avizovaným zájmem Ajaxu není.

U Čvančary je to už trochu jinačí příběh. Ani produktivní forvard sice není úplně fit, během pobytu v Rakousku má jisté tréninkové úlevy.

Podle informací redakce iSport.cz nebyl v nominaci na zápas ovšem i z preventivních důvodů. Dlouhodobě se totiž spekuluje o zájmu bundesligového Gladbachu. Nelze vyloučit, že se v tomto ohledu začnou v následujících dnech ledy hýbat…

Karabec s Pavelkou rovněž nejsou v plné zátěži, Schánělec zase absolvuje individuální tréninky s development koučem Michalem Vávrou.

Priske měl i tak z čeho vybírat. Sparta má v Korutanech dohromady sedmadvacet borců do pole, proti Čukarički se náramně uvedl zejména Lukáš Haraslín. Na jeho nádhernou ránu neměl gólman Srbů nejmenší nárok.

Vzápětí však bylo vyrovnáno, kdy v rozehrávce kardinálně chyboval kapitán Ladislav Krejčí a trest se dostavil takřka okamžitě. Mladý lídr Sparty situaci těžce kousal, naštvaně si před střídáním strhl pásku z paže a jen co ji předal Jaroslavu Zelenému, osamocený zamířil rovnou do kabin.

„Nenazval bych tu situaci rizikem. Jestli nechcete jenom kopat balony dopředu, míra rizika je tam vždycky. Myslím, že v řadě případů si s tím kluci poradili,“ prohlásil smířlivě Loučka.