Čvančara o přestupu i loučení se Spartou: Ze začátku mi věřil málokdo

Ve Spartě strávil sezonu a půl, za tu dobu jen v lize nasázel devatenáct gólů. Na jaře pomohl Letenským k zisku vytouženého titulu. Útočník Tomáš Čvančara se vypracoval mezi opory šampionů, teď ale otevírá novou kapitolu. Včera byl dotažen jeho přestup do Borussie Mönchengladbach, se kterou uzavřel smlouvu na pět let. „Při loučení jsem měl na krajíčku. Před všechny jsem se postavil a poděkoval jim za to, že jsem s nimi mohl ten rok a půl strávit. Trochu jsem se u toho klepal,“ přiznává reprezentační forvard v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Je to ideální model. Koupit hráče z menšího klubu, rozvinout ho, nechat si od něj pomoci. A pak ho s ekonomickým ziskem prodat. Spartě se to v případě Tomáše Čvančary povedlo dokonale.

Za talentovaného útočníka dostane od Borussie Mönchengladbach 11 milionů eur (cca 264 milionů korun), s bonusy se částka může vyšplhat až na 15 milionů eur (asi 360 milionů korun). A mladý kanonýr má před sebou tu zatím největší fotbalovou výzvu.

„Z jednání s Gladbachem jsem navíc vycítil, že ve mně vidí hráče, který může udělat i další progres. Tohle nemusí být zdaleka poslední štace a můj strop,“ hlásil radostně do telefonu přímo z Německa.

Máte čerstvě po podpisu pětileté smlouvy s Borussií Mönchengladbach. Jaké pocity se ve vás odehrávají?

„Je to směsice úlevy i radosti. Bylo to pro mě náročné, protože jsem o zájmu Gladbachu dlouhodobě věděl, byl jsem s ním domluvený. A čekalo se, jak to dopadne mezi kluby. O to to pro mě bylo náročnější. Věděl jsem, že do toho nemám jak sáhnout, nemohu to ovlivnit. Jen jsem mohl čekat. Jsem nakonec moc rád, že se to povedlo.“

Máte za sebou pořádně hektické dny, že?

„Tím, že jsem měl veškeré informace, bylo mi jasné, že se to může stát ze dne na den. Snažil jsem se na to psychicky připravit. Samozřejmě mě to trochu