Bakoš o Plzni: Jsme méně čitelní. Chvála Jirky i geniality od Vlkanovy

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Plzeň vyhrála i závěrečný duel přípravy, Kodaň zdolala v herním formátu na 3x45 minut 3:2. V každém ze tří duelů v Rakousku tým třikrát skóroval a předvedl velkou ofenzivní sílu. Co se mužstvu daří, na čem bude muset ještě zapracovat? Pro deník Sport a web iSport.cz hodnotil duel s dánským šampionem před odjezdem do Plzně asistent Marek Bakoš.

Jak se rodila výhra s Kodaní?

„Jak se říká, to nejlepší nakonec. Kodaň ukázala sílu na balonu, kvalitu v přechodové fázi, odolávali jsme statečně. Vytvořili si zajímavé věci, co do šancí šlo celkově o vyrovnaný zápas a nakonec jsme ho zvládli vítězně. To je určitě pozitivní.“

Jste ideálně nachystaní na sezonu?

„Malinko mě mrzí zranění Milana Havla i Filipa Čiháka, jinak to jde podle plánu. Kluci jsou nažhavení, těší se na sezonu, při posledním dnu na soustředění se už také každý těší domů. Ale i tak odvedli solidní práci, v zápase byly vidět hodně dobré věci. Ukázalo nám to i to, na čem musíme stále průběžně pracovat.“

Protočili jste celý kádr, kde máte 22 hráčů do pole. Jste rozhodnutí o základní sestavě?

„Na jednu stranu je to těžké, ale jako trenéři si průběžně vytváříme obraz o jednotlivých hráčích. Jsme variabilnější, méně čitelní, to je jenom dobře.“

Máte ještě nějaké otazníky?

„Sestava se krystalizuje. Záleží ještě na spoustě faktorů. Věřím, že nás čeká hodně zápasů v pohárech i v lize. Snad se nám vyhnou zranění a budeme v plné síle připravení na co nejvíc zápasů.“

Vlkanovu jste zasunuli do středové řady. Sedí mu post víc v poli?

„Vlčák určitou dobu nastupoval jinde, teď jsme mu vytvořili trošku jinou pozici, jaká mu víc sedí. Dokáže být nebezpečný, přínosný pro mužstvo. Sedí mu to, věřím, že týmu pomůže hlavně v ofenzivě svou genialitou, myšlenkou a fotbalovými schopnostmi.“

Velmi dobře vypadá Erik Jirka. Zaslouží si víc prostoru?

„Dnešní zápas odehrál s velmi dobrým soupeřem. Byl nebezpečný, vytvářel situace, z jakých mohly padat góly. Pokud se nic nezmění, určitě se dostane na hřiště, pak bude na něm, jak nám pomůže.“

Na čem ještě před sezonou musíte zapracovat?

„Všeobecně je cítit rozdíl mezi předcházející sezonou a tou novou. Jde o změnu stylu, vnímání rolí na hřišti, ani dneska naše součinnost nebyla ideální. Na tom budeme pracovat. Součinnost hráčů a spolupráce je pro nás důležitá.“