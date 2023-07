Boj za TOP 3: Kdo může napodobit klokaní pohádku a vybojovat Evropu?

BANÍK OSTRAVA

Není to jen přání, které je otcem myšlenky? Uvidíme! Baník má tradiční ambice být vysoko, načež se dostavuje pravidelně zklamání, že to zase nevyšlo. Opakující se kolorit posledních let. Pavel Hapal dostal u mužstva čas, sportovní ředitel Luděk Mikloško se snaží jít úspěchu naproti omlazením kádru. Vedení tak přivedlo zajímavé posily v čele s Filipem Kubalou či Abdullahim Tankem. Z Interu Milán se do Ostravy vrací talentovaný Samuel Grygar a konkurenci jistě zvýší i slávistické duo Tomáš Rigo a Ewerton. Když se Brazilec rozpomene na své působení v Pardubicích a Mladé Boleslavi, může být rozdílovým a ví to i Hapal. „Když bude mít dobrou herní praxi a bude dobře trénovat, bude to top hráč.“ Baník má hned po silné trojce nejhodnotnější kádr ligy, což je závazek, aby se Hapalova družina rvala v horních patrech tabulky. Podaří se konečně naplnit očekávání?

Kubala? Příklad, že se v Baníku mění pořádky. Přestupy dávají smysl Video se připravuje ...