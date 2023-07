Baník číčo! Mikloško o Tvrdíkovi či novém asistentovi. A co Plavšič?

Jaké bylo léto Baníku?

„Přestupů jsme udělali víc, protože jsme cítili, že je to třeba. V zimě jsme do mužstva moc nechtěli zasahovat, zimní přestupy jsou hodně složité. Hráči jsou v sestavách, kluby nechtějí pouštět hráče za slušné peníze, museli bychom je přeplácet. Náš scoutingový tým a všichni kolem tvrdě půl roku pracovali na vyhledávání hráčů. Doufali jsme, že se nám aspoň pět nebo šest hráčů podaří přivést, nakonec je jich i s uplatněním opcí třináct. Typologie a věk nových hráčů naznačuje, jakým směrem chceme jít. Přivedli jsme zkušené hráče, kteří už něco mají odehrané, ale i mladší kluky z druhé ligy. Jsou naší budoucností. V dalším přestupním období už jen budeme reagovat na to, co nám bude chybět. A tým zdokonalovat. Změn už nebude tolik, spíš jen třeba přivedeme jednoho či dva kvalitní hráče, nebo zase mladé do budoucna. To je má filozofie, se kterou trenéři souhlasí. Zároveň to musí být tak, abychom hráli na vyšších příčkách než v minulé sezoně.“

Dlouho očekávaná přestavba kádru je vskutku veliká.

„Je. Nechci se vymlouvat, ale určitě bude chvilinku trvat, než si to sedne. Kluci jsou pět týdnů pohromadě, absolvovali tvrdou letní přípravu. Ladíme to k prvnímu utkání, věřím, že tým bude kvalitní. Určitě se nám jej podařilo zrychlit, síla dopředu by měla být mnohem větší než v předchozích sezonách.“

Na soupisce máte přes třicet hráčů, co s tím budete dělat?

„Momentálně máme hráčů víc, Michal Bělák by jich chtěl mít méně. (úsměv) Nechceme samozřejmě držet třicet hráčů, snažíme se vybrat to nejlepší, co teď máme. Některé hráče bychom rádi uvolnili na hostování, cítíme u nich, že by tady neměli takový prostor a minutáž. Budeme se snažit je posunout někam do první nebo druhé ligy, aby hráli, vykopali se a za půl roku nebo za rok byli zase právoplatnými členy našeho kádru.“

U Filipa Kaloče i Karla Pojezného se čekalo, jak jim vyjde EURO U21. Evidujete o ně nějaký zájem?

„Momentálně není na stole vůbec nic. Někdy stačí na turnaji jedno dobré utkání a nabídka přijde, ale klukům EURO moc nevyšlo. Takže je to teď spíš opačný případ.“

Nakolik sehrál roli v příchodu tolika posil povedený transfer Tijaniho do Slavie? Jinak řečeno, mohli jste si díky tomu třeba dovolit o to víc hráčů?

„Tak to nebylo koncipováno. Ale schůzku na Slavii jsem osobně absolvoval a bylo to z obou stran velice seriózní. Chtěli Tijaniho, tak jsem řekl: Dobře, udělejme kompromisy, my chceme Riga. Původně ho nechtěli pustit natvrdo, ale argumentoval jsem tím, že oni taky chtějí Tijaniho koupit. S panem Tvrdíkem a celým kolektivem jsme se dohodli velice rychle. I když jsme seděli do noci.“ (úsměv)

Takže Rigo, Ewerton a Markovič jsou součástí dohody o Tijanim?

„Ne, nebylo to na sebe vázané, protože jsme nevěděli, jak všechno dopadne. Museli jsme je zaplatit. Transfery byly oddělené.“

Jednáte ještě o Srdjanu Plavšičovi?

„Zájem máme. Není to však jen o nás, ale o něm samotném a jeho agentovi. Měl vždycky touhu hrát někde v zahraničí, takže pořád čekáme, jestli se s nějakým klubem dohodne. Věřím tomu, že pokud by se nedohodnul, byla by velká naděje, aby skončil u nás.“

Co vypovídá o Baníku, že je schopen koupit Patricka Kpoza ze Šeriffu Tiraspol?

„Patricka jsme chtěli už v zimě. To je právě ten příklad, kdy by stál zimní transfer možná dvojnásobek toho, co teď. Tehdy jsme to neudělali, ale sledovali ho dál. Potom se naskytla situace, kdy chtěl odejít z klubu a zkusit něco jiného. Vysvětlili jsme mu, co je Baník za klub. Neváhal a přišel k nám.“

Nebojíte se, že tak velký zásah do týmu bude až kontraproduktivní?

„Nějaké obavy jsou, ale zatím to vypadá, že jsou kluci ohromně pracovití. Je vidět velká konkurence, každý maká na sto procent a rve se o místo v základní sestavě. To nás posune dál.“

Důvodem řezu v kádru byla minulá sezona, nebo jste jej měl v hlavě dříve?

„Určitě minulá sezona. Přišel jsem koncem loňského roku, neměl jsem moc času se rozkoukávat a poznávat hráče mentálně, charakterově, herně. Třeba v útoku jsme měli tři stejné hráče. Celkově chyběla rychlost. Na jedné straně byl Plavšič, na druhé Cadu, ale pořád to nebylo ono. Ve středu pole nebyla kreativita, fotbalovost. Dnes můžu říct, že se nám tohle podařilo do týmu dostat, i když na sobě musí někteří ještě hodně pracovat. Věřím, že se ještě zlepší.“

Mozkem a motorem tedy bude kdo?

„Ewerton je výborný fotbalista, měl by tomu asi šéfovat. Dobře se však jeví i Šíňas (Matěj Šín). Možná je po přípravě maličko zavařený, ale je to chytrý, perspektivní fotbalista. Rigo je zase běhavý, technický. Konkurence je obrovská.“

U Ewertona se hodně řešila forma jeho působení v Baníku. Pojistili jste si ho opcí lépe než Plavšiče nebo Cadua, ale Slavia si ho může stáhnout v zimě zpátky, že?

„Může. U Ewertona to bylo složitější v tom, že byl po zranění. Chtěli jsme si ho vzít, ale byli jsme dohodnuti tak, že pokud by nebyl stoprocentně zdravý, smlouvu s ním můžeme uzavřít klidně až v úplně poslední den přestupního období. Jednání bylo seriózní. Nechtěli jsme riskovat, že vezmeme na rok hráče a on nám kvůli zranění bude většinu času ležet v medical roomu.“

Jako bývalý gólman jste postavil mladou brankářskou dvojici: Letáčkovi je 24 let, Markovičovi 22. Není to obvyklé.

„Chtěli jsme mladé kluky, nabídek na brankáře byla spousta. Důležité bylo, aby brankářský tým vytvořil dobrý kolektiv. Proto jsem se bavil s Jirkou Letáčkem, který mi říkal, že s Kubou Markovičem v Pardubicích vycházel velice dobře a že by proti tomu nic neměl. Naopak že by to bylo výborné. Takže jsme zvolili Markýze, je to mladý a talentovaný gólman. Vytvoří výbornou dvojici, která bude doplněna buď Hrubým, nebo Kubným, který přišel z Opavy. Je taky velice talentovaný, chceme s těmito čtyřmi pracovat a posouvat je.“

Není Hrubého trošku škoda na pozici nechytající trojky?

„Původní plán byl, že trojkou bude Kubný. V minulé sezoně chytal za dorost a za béčko, plánoval jsem jeho posun na trojku v áčku se starty v béčku. Ale na začátku přípravy si udělal něco s přitahovačem a je zraněný. Nemohli jsme si proto dovolit Hrubého někam pustit. Vysvětlili jsme mu to. Pokud se Kubný uzdraví do konce přestupního období a bude ještě možnost třeba nějakého hostování ve druhé lize, rádi ho uvolníme, aby chytal. Potřebujeme tři brankáře, nemůžeme si dovolit mít dva. Jestli zůstanou oba, budou se v béčku střídat, aby měli vytížení.“

Co si slibujete od anglického asistenta Dannyho Searleho a jak probíhá jeho aklimatizace?

„V minulosti jsme se bavili, že bychom potřebovali rozšířit realizační tým o jednoho asistenta. Shodou okolností se mi zrovna Danny ozval, že by chtěl trénovat v Evropě a nabírat zkušenosti. Napadlo mě, proč by nemohl jít k nám. Hned jsem ho oslovil, jestli by měl chuť jít do Česka. Zaujalo ho to, pozvali jsme ho, ať se přijede podívat a věděl, do čeho jde. Byl velice mile překvapen našimi podmínkami. Okamžitě souhlasil, že by přišel pracovat k nám. Brali jsme ho i z toho důvodu, že ho velice dobře znám z pozice šéftrenéra mládeže West Hamu. Působil i v Chelsea a jiných klubech. Prošel si vším: od mládeže až po dospělý fotbal. Je to trenér, který velice dobře pracuje s mladými hráči, snaží se je posouvat dál. Bude mít hlavně roli trenéra, který se bude hráčům věnovat individuálně a zdokonalovat je. Po první hodině češtiny mi zaťukal na dveře kanceláře a zvolal: Baník číčo! Učí se velice rychle.“ (smích)

Jak to vypadá s Janem Laštůvkou, který má smlouvu ještě na rok?

„Honzovi jsme nabídli práci, chtěl bych s ním osobně v pátek mluvit. Zatím přislíbil, že by Ondrovi Volšíkovi pomáhal s brankáři v dorostech.“

Co říkáte na los? Loni byl velkým tématem…

„Je to fotbal. Pokud se chceme posouvat, musíme dělat body. Minulá sezona ukázala, že se slabšími soupeři jsme zápasy podělali, nedařilo se nám v nich. Naopak proti Slovácku nebo Plzni jsme body udělali, což možná ani nikdo nečekal. Papírově silnější los nyní neřeším. Uvidíme, jak do toho kdo vstoupí. Začátek bývá často i o štěstí.“

Půjdete s béčkem po postupu do druhé ligy?

„Měli jsme dlouhé diskuze o tom, jakým směrem jít. Prvořadá je pro nás výchova hráčů, tu jsme teď upřednostnili v případě pěti kluků, které jsme pustili do Kroměříže. Pokud o ně má zájem klub z druhé ligy a mohou ji hrát pod dobrým trenérem, je to pro ně asi lepší než je držet za každou cenu v béčku a chtít postoupit. Béčko doplnili čtyři kluci z dorostu, ale pořád tam máme dost kvalitních hráčů. Během sezony uvidíme, jak všechno půjde. Chceme mít větší propojenost s áčkem a třeba si i občas pomoct kluky z prvního týmu. Určitě se však o postup pokusíme.“

Akademie měla mít nového šéftrenéra (Marka Hábla), ale nakonec nemá. Proč?

„Je to složité. Měli jsme vytipovaného člověka, který říkal, že přijde, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Zatím jsme to nechtěli řešit tím, že vezmeme někoho narychlo jen proto, abychom tam někoho měli. Takže jsme tam nechali lidi z vlastních řad. Jsou to mladí trenéři, dáváme jim šanci. I Josef Dvorník u B-týmu je perspektivní. Nechceme si vychovávat jen hráče, ale i trenéry.“

Zažije Baník konečně sezonu bez změny kouče?

„Hrozně bych si přál, abychom měli trenéra na několik let. Na Pavla se v minulé sezoně snesla kritika. Chápu to, ale koho jsme měli přivést? Padala jména jako Páník, Straka… Ježíšmarjá, to už bychom opravdu vypadali jako pitomci. Všechny jsem ujišťoval, že nespadneme. Věřil jsem, že s tím kádrem se zachráníme. Samozřejmě jsme v závěru museli udělat nějaké změny. Všichni se nám smáli, že vyndáváme Honzu Laštůvku z brány, nikdo nám nevěřil, že můžeme ligu zachránit i s mladšími hráči. Ve dvou posledních zápasech jsme dali šanci odchovancům, aby ukázali, že na to mají. A dopadlo to, jak to dopadlo… Kluci nemohou říct, že nedostali šanci. Všichni říkají, ať hrajeme jen s odchovanci a nepřivádíme hráče odjinud, ale víte, jak to dopadlo. Kdybychom hráli jen s odchovanci, asi bychom i v této nové sezoně hráli tam, kde v té minulé. Je to chemie, fotbal je živý organismus. Dějí se zranění, která nám loni rozbila páteř sestavy. Třeba Tetour, který byl jeden z mála tvořivých hráčů. Jsem hrozně rád, že se nám ho teď podařilo přesvědčit, aby zůstal. Věřím, že bude přínosem. Pomalinku se do toho dostává, společně s Ewertonem tomu dají mozek.“

Takže konkrétní ambice jsou jaké?

„S kádrem, co máme, bychom se určitě chtěli pohybovat v horních příčkách. Zatím těžko říct, jestli budeme pátí, šestí, nebo třeba třetí. Fotbal je v tomhle někdy složitý, nikdy nevíte, jak si to sedne. Roli hraje i štěstí. Zatím to vypadá dobře, v kabině je vynikající atmosféra i konkurence.“

Přesně před dvaceti lety začínala mistrovská sezona…

„Věřím tomu, že se posuneme výš. Chtěl bych Vaškovi Brabcovi jednou splnit sen a zahrát si poháry. Tohle by mohl být začátek cesty. Nechci říkat pětileté, ale třeba dvouleté nebo tříleté. Určitě bychom o ně v tomto horizontu měli bojovat, ale může to být klidně letos.“