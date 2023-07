Cicilia, Kim, Juroška: obří potenciál, ale... Někdy neví, co je týmové pojetí

Tři hráči, tři úplně jiné typy a různé příběhy. Spojují je dvě věci: Kvalitativní nadstandard a nestabilní mentalita. Když se jim vše sejde do pozitivna, habán Rigino Cicilia může být top útočník v lize, Pavel Juroška nepolapitelný rychlík i střelec a Seung-Bin Kim jeden z nejkreativnějších a nejzábavnějších záložníků. A Slovácko opět v elitní šestce soutěže.

Podmínka? Musí být silní v hlavě a pochopit, že mužstvo je víc než jedinec. To se týká převážně mladých dravců Jurošky s Kimem. „Bavíme se spolu. Vím, co hráči potřebují. Snažíme se jim to vysvětlovat. Když se zlepší oni, zlepší se celý tým. Bude to ku prospěchu pro ně i pro nás,“ říká kapitán Michal Kadlec. „Stačí, když z toho jeden nebo dva hráči vypadnou a je problém,“ dodává.

Dvaadvacetiletého Jurošku, mladšího bratra baníkovce Jana, zdobí na české poměry špičková rychlost, akcelerace. V minulém ročníku měl první záblesky, deptal například defenzivu mistrovské Sparty. V letní přípravě byl s pěti trefami zdaleka nejlepším střelcem týmu. Problém je, že zatím ne vždy chápe