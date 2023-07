Černý: Arogance nefunguje, zabývám se i taktikou. Kdy musí ukázat sílu?

Odpískal první - a to bravurně. Chvála jen létala fotbalovým prostředím. Pak přidal druhé, později i třetí. Tři derby, duely slavných, ale také ultrarivalských pražských S, odřídil na jaře během jednoho měsíce sudí Dalibor Černý. V Česku vylétla rozhodcovská hvězda, to se nedá popřít. Kdo ukočíruje střet Sparta vs. Slavia, nasedá na vlnu.