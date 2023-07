Problém Sigmy: Růsek bude asi celý podzim mimo. Co jednání s Přikrylem?

Olomoucký kádr je podobně jako například ten ostravský víceméně kompletní, další posilování se nechystá. Byť je Sigma v kontaktu s odchovancem Tomášem Přikrylem, jenž skončil v Polsku, na návrat to nyní nevypadá. „Má představy, ke kterým se asi vůbec neumíme přiblížit,“ prozradil sportovní manažer Hanáků Ladislav Minář. Mrzet to šéfa klubu ani trenéra Václava Jílka zas až tak moc mrzet nemusí, soupiska je i přesto kvalitní. Problémem je nicméně absence Antonína Růska.

Mohl se potkat s bývalým parťákem z Jagiellonie Bialystok Martinem Pospíšilem, navíc v klubu, kde oba vyrostli. Na comeback domů to však nyní u Tomáše Přikryla nyní nevypadá. Sigma jednatřicetiletého univerzála stejně jako další celky FORTUNA:LIGY oslovila, ale dohoda je daleko.

„Abych řekl pravdu, o Tomášovi nejednáme. Spíš sondujeme. Ale moc reálný jeho příchod zřejmě není,“ přiznal sportovní manažer Ladislav Minář.

Šlo by podobně jako například u Baníku a Srdjana Plavšiče o posilu bonusovou, nikoli již akutní. Takže trápení z toho na Andrově stadionu není, ostatně mančaft je i přes odchod Mojmíra Chytila do Slavie nabitý.

Olomouc však řeší jiný problém. Po Chytilovi měl ofenzivní roli lídra převzít Antonín Růsek, jenž se na jaře dostal do výborné formy. Od března nicméně nehraje kvůli problémům se zády, konkrétně s plotýnkou. A vyhlídky nejsou optimistické. Odchovanec Zbrojovky navštěvuje všemožné experty, absolvuje kontrolní magnetické rezonance, dělá maximum.

„Jenže to možná vypadá na absenci celý podzim...“ zalitoval Minář. „Když byl ve formě, sondovaly situaci kolem něj velké kluby,“ dodal.

Růsek se dostal do fantastické formy, pražská „S“ zpozorněla. „Nebýt nešťastného zranění, možná už by tady nebyl a řešili jsme třeba to, za kolik odešel,“ potvrdil i kouč Václav Jílek. „Pro klub je to velká komplikace, protože dovednosti ukazoval na každém tréninku. Měl za sebou adaptaci a v momentě, kdy se mu začalo dařit, vypadl.“

Na reoperaci musel i talentovaný brankář Tadeáš Stoppen, ten start soutěže nestihne rovněž. „A o dalších zraněních se nechci vůbec bavit, nebudeme je přivolávat. I Juliš bude zdravý,“ přál si Minář.

Jarním tématem bylo (ne)využití špílmachra Pospíšila. Sigmu zkušený záložník oživil, ale realizační tým maličko tápal, jak ho ideálně napasovat do sestavy. Šestka, osmička, desítka, nakonec si sedl i na lavičku. Teď to vypadá, že borci s precizní šajtlí pomůže letní příprava.

„Jsou to dennodenní debaty, analýzy, videa. Martin je velmi otevřený. Líbí se mi jeho přístup, chce dostávat kritiku i informace, aby se zlepšoval,“ cenil si Jílek. „Chceme víc z pohledu fyzické náročnosti a balanc v ofenzivě, abychom neztráceli kreativitu, vstupy do poslední třetiny hřiště a finálky. Aby propojoval řady. Víme, co od něj můžeme čekat, vypadá to teď dobře.“

Kdo propojovat linie nebude, je Jan Vodháněl. S Lukášem Julišem vytvoří novou útočnou dvojici a nejen trenér doufá, že dynamický driblér s dynamitem v levé noze může být tajným trumfem. Klidně štikou celé soutěže, co se týče výkonů i produktivity. Je totiž zdravý i dotrénovaný.

„Musí ukázat nadstandardní dovednosti, má v sobě velké věci. V přípravě dostal dost prostoru, prosazoval se, nastavil hlavu. Vrací se do kvality z Bohemky, teď to jen potvrdil,“ chválil kouč.

Nový mecenář, který by ekonomicky zajistil tradiční moravskou značku, podle Mináře na obzoru není. „Klub je tomu otevřený, ale nevím o ničem. Podívejte, jak dlouho to trvalo Plzni, která byla mistrem a hrála Ligu mistrů. Holt všichni sháníme prostředky, musíme se do toho opřít. Nejsem si jistý, jestli v jiných klubech třeba takhle fungují lidé na mé pozici, že by sháněli sponzory. Když vidím, kolik peněz dává třeba Vašek Brabec v Baníku do marketingu...“

Olomouc začíná sezonu v neděli ostrým duelem na Spartě. Opět bude cílit na účast v elitní šestce. „I když já vlastně nevím, jestli je lepší skončit šestý, nebo třeba sedmý a vybojovat si účast v Evropě přes prostřední skupinu podobně jako v hokejovém play off,“ uzavřel Minář.