Tecl o své výplatě i budoucích plánech. Za co utratil první peníze?

Do svého soukromí nechal nahlédnout dvaatřicetiletý fotbalista Slavie Stanislav Tecl, který štáb uvítal v Herálci na Vysočině, kde začal svou sportovní kariéru. Kdy si poprvé uvědomil, že by se fotbalem mohl živit a co ho motivuje, aby v něm pokračoval? Když se ho moderátor zeptal, jaký plat má ve Slavii, tak neměl problém odpovědět a prozradil i výši své první výplaty v Jihlavě, kde v mládí působil.