Fadairo a Tanko v Baníku jako Sor s Tijanim? Byl bych rád, říká Bělák

Perspektivní věk, národnost Nigérie? Tuze atraktivní kombinace, pro kluby z FORTUNA:LIGY čím dál víc. Patří mezi ně již i Baník, který díky prodejům Muhameda Tijaniho a Yiry Sora do Slavie v poslední době vydělal kolem 80 milionů korun. V Ostravě nyní věří, že dalšími by mohli být Abdullahi Tanko a David Fadairo. „Byl bych rád, kdyby byl v každém přestupovém období Sor nebo Tijani. Oba transfery byly výhodné,“ přiznává výkonný ředitel Michal Bělák. Teď jde o to, aby se našla rovnováha a africká cesta nezavřela dveře odchovancům.