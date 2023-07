VAR centrála? Možná na jaře. Změní se pravidlo o ruce, Hejda by byl bez ČK

Žádné bušení na dveře od kabiny VAR od klubových funkcionářů? Už od jarní části sezony možná realita pro FORTUNA:LIGU. FAČR momentálně hledá prostor, kde by mohl vytvořit profesionalizovanější podmínky pro práci videoasistentů. Do nové sezony se změní i pravidlo o ruce, podle výkladu Sportu by se změnilo třeba posouzení některých exponovaných momentů v závěru minulé sezony.

„Liga signalizovala žádost o maximální urychlení vybudování VAR match centra,” potvrdil na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek. „Teď provádíme studii v rámci Strahova. Mysleli jsme si, že by to bylo možné v rámci rozšíření budovy fotbalové asociace. Bylo by to ale kalendářně příliš dlouhé.”

FAČR tedy přistoupil k alternativnímu řešení. „Abychom nemuseli čekat, v horizontu několika týdnů budeme vědět, jak tu záležitost vyřešíme. Chceme VAR match centrum mít ne-li pro jarní část sezony, tak nejpozději od sezony 2024-25. Přesně to ale budeme vědět v horizontu několika týdnů,” sdělil Fousek.

Centrála VAR by výrazně zlepšila technologické řešení při posuzování situací. Systém s ústřednou, nikoli vozem přímo u stadionu, je standardem všech největších evropských soutěží či mistrovství světa a Evropy. Je zde lepší technologická vybavenost místností a také specializovaní operátoři, kteří umožňují identifikovat daleko rychlejší a přesnější posuzování situací.

„Samozřejmě VAR centrum jako Komise rozhodčích uvítáme. Vytvoří nám to mnohem lepší podmínky pro posun lidí na VAR i jejich vzdělávání. Dále nebudou v kontaktu s kluby, což jen uvítáme,” doplnil nový šéf Komise rozhodčích Libor Kovařík. Narazil tak nepřímo i na incident, kdy se do vozu VAR dobýval pro vysvětlení některých sporných situací sportovní manažer Zlína Zdeněk Grygera.

„Když je ve voze operátor s rozhodčími, je to stísněné a není tam velký prostor pro vyhodnocování situací. Změnili jsme i nastavení monitorů ve voze po vzoru UEFA, takže nějaké změny v tomto ohledu děláme a chceme pracovat na tom, aby rozhodčí měli lepší servis. Někdy se stalo, že byl VAR při utkání kritizován za to, že jeho rozhodnutí dlouho trvá. Ale nebyla to jeho chyba. Bylo to tím, že od operátora dostával záběry pozdě,” rozvinul problematiku Kovařík ve velkém rozhovoru pro deník Sport. Interview bude k dispozici i na stránkách iSport.cz.

Největší pravidlovou změnou do nové sezony bude posuzování hry rukou. A to v následujících situacích:

Zaprvé. Doteď platilo, že za jakoukoliv hru rukou, která v pokutovém území zabránila střele na bránu, hráč obdržel žlutou kartu. Nově platí, že by fotbalista za hru rukou v takové situaci obdržel jen v případě, že by hrál rukou úmyslně. Podle výkladu Sportu by tak mohl ujít karetnímu trestu například Lukáš Hejda, který v zápase Sparty s Plzní rukou zastavil střelu Jana Kuchty a poté se za jeho přestupek odpískal pokutový kop. Nadto ještě Hejda dostal taxativní druhou žlutou kartu. Hejda sice vědomě padal do střely a zvětšoval tak objem těla i s pomocí ruky, ale nebyl to vysloveně viditelný úmysl hrát rukou. Nově by tedy Hejda druhou žlutou nedostal.

Sparta - Plzeň: Kuchta nastřelil Hejdu do ruky. Penalta a červená za dvě žluté! Video se připravuje ...

Zadruhé. Doteď platilo, že se pouští „nešikovnost” hráče, který si vědomě nastřelí horní končetinu. A tak tomu bude i nadále. Navíc se ale nově bude pouštět i hra rukou v případě, že míč významně změní směr u nešťastného odrazu od vlastního těla či dokonce od odrazu spoluhráče. Samozřejmě v případě, že hra rukou nebude posouzena jako úmyslná. Nejlépe je podle výkladu Sportu změna vidět třeba u situace, kdy Vít Beneš hrál rukou při skluzu v zápase proti Slavii v závěru sezony. Míč zde významně změnil směr, a zatímco dříve by se pokutový kop mohl pískat proto, že Benešova ruka podle některých netvořila podpěru pro obranný zákrok a byla daleko od těla, nově by se situace pustila. Klíčové je ale slovíčko významně. Pokud by při Benešově zákroku (ve videu čas 1:00) míč změnil směr jen nepatrně, pak by se pokutový kop pískat mohl, protože by ruka nemusela být posouzena jako podpěrná v obranném zákroku.