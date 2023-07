Veselý: Ještě nemáme plná břicha. TOP 3 pro Bohemku nedává smysl

Nikde tě nechtějí? My tě bereme. Jsi bojovník a až pak fotbalista? Dveře do Ďolíčku máš otevřené. Tyhle rovnice už neplatí, na čemž má značnou zásluhu trenér Jaroslav Veselý (45). Herní styl Bohemians zkultivoval směrem k ofenzivní moderně a mdlý klub natřel atraktivní fasádou. V minulém ročníku ho dovedl na čtvrté místo v lize a do druhého předkola Konferenční ligy. „Lízli jsme si úspěchu a ten nám zachutnal,“ líčí kouč v rozhovoru iSport premium.

Zašlá sláva klokanů byla oprášena a kouč se švejkovským kukučem získal popularitu i daleko za hranicemi pražských Vršovic.

Příběh Bohemians a vás osobně mi hodně připomíná poslední úspěšné sezony provinčního Slovácka a jeho kouče Martina Svědíka. Vidíte taky podobnost?

„Se Svěďou se známe dlouho, dokonce jsme spolu chvíli hráli v Bohdanči. Ale to už on byl chodící invalida. (úsměv) Oba už jsme byli za zenitem, ale s Lubošem Kubíkem a dalšími nás to bavilo. Začínali jsme podobně i trenérskou kariéru. On vedl v divizi Pardubice a já Letohrad. Byly to strašné bitvy. V tu dobu byl v té soutěži ještě Bohouš Pilný. Divizní céčko bylo hodně silné a my jsme hráli o postup.“

Jak to dopadlo?

„Svěďa postoupil první rok, my za rok nebo za dva. Následně jsme se potkávali ve třetí lize. On po dalším postupu odešel do Baníku a společně jsme studovali profi licenci. Myslím, že jsme párkrát spolu spali i na pokoji. Občas si zavoláme. Nejsme úplní kamarádi, ale když je něco potřeba, probereme to. Nedávno jsem s ním probíral, jaké měli mikrocykly. Vzájemně si přejeme. Museli jsme si projít fotbalem odspodu a vydupat si to úplně ze země. V tomto jsou naše příběhy podobné. Trénujeme menší kluby s malým budgetem. Musíme trefovat hráče.“

Nemůžete si zkrátka dovolit šlápnout v každém druhém případě vedle. To by organizaci ekonomicky i sportovně zničilo.

„Skoro každý přestup je potřeba trefit. Nemůžeme udělat deset přestupů, aby jich vyšlo pět. Samozřejmě k tomu patří chyby, ale musíme být přesní. Hodně všechno zvažovat, skautovat. Když už vydáme peníze, musíme o tom hráči být přesvědčeni. Nelze to jen zkusit. Děláme si soupisy hráčů a snažíme se je sledovat delší dobu. Už v předminulé sezoně nabralo mužstvo ve skupině o záchranu sebevědomí. Tam to celé začalo. Říkal jsem hráčům, že když to zvládnou, další ročník bude stoprocentně lepší. Cítil jsem to. Dokázali jsme vyhrávat a přehrávat i silné týmy. Paradoxně jsme se v bojích o záchranu naučili vyhrávat. A to jsme si přenesli dál. Lízli jsme si úspěchu a ten nám zachutnal. Chceme ho dál a pořád ještě nemáme plná břicha. Mužstvo je hladové po tom zkusit ty příčky obhájit. I když víme, že to bude hodně složité. Vidíme, že ostatní zbrojí, Jablonec maximálně. Nespí ani Baník. Myslím, že nám všichni budou chtít dokázat, že naše čtvrté místo byla náhoda a omyl. To často slýcháme. Nejlepší bude ukázat, že to tak není. Je to motivace navíc. Hrajeme ve třech soutěžích, což Bohemka šestatřicet let nezažila. Chceme se v nich udržet co nejdéle.“

Klokani už neberou vše, co je na trhu volně dostupné a odložené konkurencí. Vnímáte změnu v chování klubu při příchodech hráčů?

„Já tomu říkám, že musíme dělat smart transfery. Tedy chytré přestupy. Nemáme peněz na vyhazování. Finance z přestupu Romana Květa se neutratily, neprožraly, ale vrátily se jako investice zpátky do týmu. Za Květa a za Hronka jsme získali na přestup Matouška. Tohle zobchodovat byl skvělý tah vedení. Buď cílíme na hráče, kterým končí smlouva, a jsme s nimi dlouho v kontaktu, anebo uděláme přestup s vizí jako v případě Martina Hály. Věděli jsme, že je zraněný, ale my máme dobrý fyzio tým. Řadím ho mezi jedny z nejlepších v lize. Možná jsou v mém rankingu ještě víc než my jako tým. (úsměv) Umí dát dohromady hodně hráčů. Zatím kromě Pušky… (Davida Puškáče) Martin Hála je typický příklad. V klidu jsme ho půl roku doléčili, on se pak chytil a taky měl skvělé jaro. Nechceme brát odložené hráče. Myslím, že každé přestupové období přivádíme lepší a lepší, čímž se mužstvo posiluje.“

Někdy může být terno i borec, který se nevejde do kádru Sparty, Slavie či Plzně, že?

„Jsem rád, že se mi povedlo přesvědčit lidi v klubu, že není ani špatná varianta pomoct si někdy jedním, dvěma hráči na hostování. Viz brankář Jedlička, který nám opravdu pomohl. Nebo Venca Drchal. Věřím, že máme v kádru další tři, čtyři hráče s prodejním potenciálem. Čekáme na správný moment, aby k tomu došlo. A už máme v merku jiné kluky. Trošku mě mrzí situace kolem Matyáše Kozáka. Měli jsme přislíbeno od Sparty, že k nám přijde na přestup s možností zpětného odkupu. Ale potom, co dal první dva góly Chrudimi, Sparta už to tak nechce. My zase nechceme vychovávat jí hráče pro Jablonec nebo Liberec.“

Tomu rozumím.

„Když se ten kluk vrátí do Sparty, dává to smysl. Ale abychom ho rozehráli, a on pak půjde do klubu, který je náš konkurent, to už se mi tolik nelíbí. Ale už nechci říkat Matymu NE. Bude tady aspoň na hostování a uvidíme, co bude dál. Naší snahou bylo od začátku ho koupit. Cítil jsem, že má potenciál.“

Jakou roli by měla hrát Bohemka v českém fotbale v horizontu, dejme tomu, následujících pěti let?

„Upřímně, na top trojku to nedává smysl.