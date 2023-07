Tvrdík před sezonou: Titul? Jsme pokorní, sním o skupině Evropské ligy

S jakými cíly vstupuje Slavia do nové sezony?

„Jistě chceme uspět v evropské soutěži. Úspěch a neúspěch podzimu se bude zrcadlit právě v Evropě. Abych si připadal jako v ráji, tak bych si vysnil, aby mi hráči a trenéři splnili přání a vrátili jsme se do základní skupiny Evropské ligy. Tam Slavia jednoznačně patří.“

A co ligové ambice? Dle sázkových kanceláří je Slavia favoritem na titul.

„Jsme pokorní a také realisté. Chceme fotbalem rovněž vydělávat peníze, takže základním cílem je kvalifikovat se do Champions League, což pro nadcházející ročník zajišťuje první či druhé místo v lize. Proto chceme být nejhůř druzí a získat alespoň jednu trofej, tedy ligu či národní pohár.“

Největšími konkurenty zůstávají Plzeň a hlavně Sparta, co říkáte na rivaly na startu sezony?

„Plzeň má nové majitele, nového kouče. Vymanili se z finančních problémů, takže si na ni budeme muset dávat pozor. Viděl jsem, že Sparta dokonce vyhlásila útok na double a postup do základní skupiny Ligy mistrů. My jsme v tomto opravdu pokornější a pokusíme se jim tyto plány trochu zkomplikovat.“

Jak vnímáte s odstupem času odchod Davida Juráska?

„Odolali jsme nabídkám, které by znamenaly mnohem větší rozprodej týmu. Vážím si toho, jaký zájem o naše hráče je. O Davida Juráska se ucházelo devět klubů ze všech elitních soutěží. Přestup do Benfiky byl výsledkem několikatýdenních jednání, kdy první nabídky začínaly na sedmi milionech eur a skončily na čtrnácti. Podařilo se nám vyjednat co nejlepší podmínky pro klub i samotného Davida. Cením si, že tak prestižní klub, jakým je Benfica, už má tři naše bývalé hráče. Je to pro nás závazek zlepšovat a posouvat český fotbal.“

Můžete být konkrétnější, o koho byl ještě zájem?

„Nabídky byly na Václava Jurečku. Pochopitelně i na druhého Juráska. Nabídky na něj se pohybovaly, řekněme, kolem osmi milionů eur, ale my věříme, že Matěj má ještě mnohem větší potenciál, proto jsme s ním jako s naším odchovancem prodloužili smlouvu, stejně tak s Tomášem Vlčkem do roku 2027.

Je někdo, kdo vás mile překvapil během soustředění?

„Byl jsem se podívat na soustředění v Rakousku a musím říct, že se mi velmi zamlouval šestnáctiletý talent Dominik Pech, který z mého pohledu neprofesionála byl během toho poločasu, co dostal v přípravě proti Rakówu Čenstochová nejlepší na hřišti. Je velká škoda, že se následně zranil.“

O rok jste prodloužili smlouvu Janu Bořilovi. Jaká bude jeho úloha v týmu?

„Je to tak. Upřímně jsme byli před časem přesvědčeni, že už se po operaci a dlouhé rekonvalescenci své někdejší výkonnosti nedokáže přiblížit, ale musím říct, že poslední čtyři měsíce předváděl skvělé výkony. Současně je pro nás nesmírně důležitý jako lídr v kabině. Navíc mohu prozradit, že brzy bude prodloužena i smlouva s Oscarem Dorleym.“

A co Srdjan Plavšič?

„Zapojil se do přípravy, ale pro něj je smůla, že se opět zranil, takže to mu uškodilo. Má u nás smlouvu ještě na rok a upřímně řeknu, že preferujeme jeho prodej. Má o něj zájem slovenský i polský mistr, případně je ve hře i jeho opětovný přesun do Baníku.“

Jak se těšíte na Hradec Králové? Je docela ironické, že zrovna proti „votrokům“ začínáte ročník, že?

„Nesmírně se na začátek sezony těším, vnímal jsem vtípky našich fanoušků na sociálních sítích, že půjde o titul a možná mají pravdu. Víme, že bilanci proti Hradci v poslední době nemáme moc pozitivní. Potřebuje hned na úvod zabrat na sto deset procent.“