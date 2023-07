Naštvaný Hapal: Takhle se liga hrát nedá. Jedna pochvala, jinak katastrofa

V přípravě vypadal Baník slušně, i když varování kdesi vzadu svítilo. Překopané mužstvo, to je vždy nebezpečí. Ale že by měli Ostravští v úvodním kole fotbalové ligy podat tak bídný výkon? Prohra 1:3 v Liberci je ještě milosrdná. „Hlavně první půle byla katastrofální,“ láteřil trenér Pavel Hapal.

Jste hodně rozladěný, zdá se.

„Samozřejmě, jsem hrozně naštvaný. Budu kritický do vlastních řad, protože první půle byla z naší strany katastrofální, i když být nemusela.“

V čem jste propadli?

„Neměli jsme nic, prohrávali jsme souboje, velice naivně jsme bránili, což nakonec vyústilo ve vlastní branku. Potom jsme to po jednoduchém centru neuskákali, propadli jsme, dostali další gól, čímž jsme určili ráz zápasu. Hráli jsme velice zdlouhavě, pomalu směrem dopředu, prostě takhle se liga hrát nedá, ať je tady deset nebo patnáct nových hráčů.“

Přitom jste si malovali, že bude Baník rychlejší. Proč to tak nebylo?

„Nevím, čím to je. Samozřejmě jsme se chystali, že budeme hrát rychle směrem dopředu po zisku míče, že se budeme snažit soupeře překvapit právě rychlou hrou. Přitom to bylo přesně opačné, bylo to hrozně pomalé, zdlouhavé, všechno nám trvalo. V některých situacích jsme si nechali přiblížit soupeře, protože jsme nehráli na dva dotyky ale tři…“

Co mužstvu ještě scházelo?

„Musí tam být větší odvaha, bojovnost na hřišti o každý míč - a to ve všech řadách. Druhá půle, když jsme změnili rozestavení, přešli jsme z tří do čtyřobráncového, byla lepší, už měla nějaká kritéria. Když jsme snížili na 1:2, trochu jsme se nadechli, vytvořili si nějaké šance. Tanko měl stoprocentní gólovou situaci, Šín dvě zakončení, ale nevyřešili jsme to. Jediný hráč, kterého pochválím, bude Kubala. Odehrál výborný zápas. Plus někteří střídající, jako byl Šín. Jinak to byla katastrofa.“

Nechtěl jste do mužstva více sáhnout? Například pravý stoper Filip Blažek hrál opravdu velmi slabě.

„Zranil se nám Bitri, musel dolů, ale stejně jsme o tom neuvažovali. Byl to Filipův první zápas, on to určitě ví, že na jeho hlavu padne nějakým způsobem kritika. Ale nemyslím si, že to bylo jenom o něm. On se v těch situacích samozřejmě nacházel, ale bylo to o celém mužstvu, protože jsme se v defenzivě pohybovali úplně naivně.“

Můžete dát příklad?

„Bitri má silné defenzivní souboje, přesto je s Kulenovičem prohrával, hrál neskutečně naivně. V celé přípravě jsme góly nedostávali, dobře jsme bránili - a najednou jsme takhle propadli.“

Mohlo to být tlakem, který v Baníku je?

„Nevím, jestli v tom hrála roli nervozita nebo nepřipravenost hráčů, ale hlavně v první půli jsme propadli. Máme tady kvalitní tým, kvalitní hráče, akorát se musí v zápase víc vydat, vnést tam mnohem větší kvalitu. Ve druhé půli už tam byly dobré situace, bohužel jsme to nedokázali zúročit v zisk nějakého bodu.“

Jak jste s týmem pracovali o přestávce?

„V kabině bylo ticho a pak jsme museli trochu zvýšit hlas. Bouřka to ale úplně nebyla. Uvažovali jsme, že budeme střídat, ale nakonec jsme to nechali a bylo to lepší. V úvodu druhé půle jsme měli lepší pohyb, byli přesnější, z toho vyplynul gól. Pak střídání přišla, sneslo to měřítko.“

Na tribuně seděl Srdjan Plavšič. Upínáte se k jeho návratu?

„Nemůžeme se na to soustředit. Kdyby to stálo jen na Plavšovi, byla by to chyba.“