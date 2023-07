Tohle byl výkon hodný Baníku, řekl Hapal. Vyloučení Bitrimu nezazlívá

Jak plichtu vnímáte?

„Jsem z toho trošku rozpolcený... Byl to zajímavý zápas, i když nepadla branka. Prvních dvacet nebo pětadvacet minut jsme nebyli vůbec v zápase, hodně jsme kazili, byli neskutečně nepřesní. Ale pak jsme si začali víc věřit, víc jsme si vyhověli přihrávkou. Je vidět, že souhra v úvodu úplně nefungovala, tam bylo Slovácko jasně lepší, ale pak už jsme byli lepší my. I když jsme neměli stoprocentní šance, nebo jsme jich neměli moc, nebo jsme dali gól z ofsajdu, tak ve hře jsme byli kvalitnější. Je to škoda, možná bychom si zasloužili zvítězit. Na druhou stranu si musíme vyhodnotit začátek. Proč jsme byli nepřesní, tolik jsme kazili a nedokázali se vyrovnat se systémem soupeře, i když jsme na něj upozorňovali. Pak už to ale mělo parametry, bylo to fajn, líbilo se mi to. Vstřelenou brankou by se nám to víc otevřelo, nicméně po červené kartě už jsme nechtěli inkasovat. To jsme splnili, soupeř kromě pár centrů neměl nic.“

Co jste říkal Bitriho červené kartě?

„Ještě jsem to neviděl. Jestli šel hráč (Pavel Juroška) sám a bylo tam nějaké držení, tak to asi červená byla. Bavil jsem se s Eneem, říkal, že se trošku navzájem drželi, ale asi byl ten hráč před ním. Pokud to byl faul, tak asi jasná. Šel by sám na bránu.“

Není albánský stoper časovanou bombou? Jeho hraniční zákroky jsou u soupeřů tématem a pro vás to musí být o nervy.

„Hraje na hraně. U prvního zákroku asi fauloval, ale z té druhé bych ho vůbec nevinil. Byla tam od nás špatná přihrávka středem hřiště, okamžitě přišel balon za obranu a on už pak ztrácel krok. Jestli tam byl faul nebo nějaké stržení, tak zaplaťpánbůh, že se to stalo ještě před pokutovým územím. Tohle nebyla jeho chyba. A ten první jsem neviděl, ale když rozhodčí vytáhl žlutou kartu, tak asi věděl proč.“

Bylo to ve čtvrté minutě, s kartou už pak musí hrát jinak. Stejně jako před týdnem olomoucký Vraštil na Spartě. Řešíte to s ním, nebo je taková nátura, že to prostě nezmění?

„On si v tomhle věří, ale je pravdou, že někdy chodí v soubojích až moc na zem. Ale co se týká obranných zákroků ve vzduchu, tam je výborný. Jeden z nejlepších v lize. Je to těžké, má dva metry, není to sprinter, byť na svou výšku určitě není pomalý. Mluvíme, komunikujeme, někdy se to tak to vyvine. Někdy to možná řeší na poslední chvíli, proto ta první karta. Druhou mu nezazlívám, byli jsme otevření směrem nahoru. Šeha (Šehič) to tam nějak dával, ztratil a bylo to.“

Možná nejviditelnějším hráčem byl Tanko, ale zkazil si výkon několika ofsajdy, které zabrzdily šance a neuznaly gól...

„Mělo to být s Tankem a Kubalou naopak. Trošku mě mrzí, že v tomhle rozestavení dáváme Filipa na kraj, protože by byl platnější nahoře nebo ve středu hřiště. Začali jsme tak, ale s Tankem na kraji to nefungovalo, proto jsme to přehodili. A Filip odehrál zase výborný zápas. Jsem rád. Tanko je pohybem i rychlostí nebezpečný. Možná bude akorát víc pilovat přihrávku za obranu, aby natajmoval pohyb. Při jeho rychlosti může být klidně i dva metry za obráncem a stejně mu uteče.“

Změnili jste rozestavení na 4–1–4–1, úvaha o stoperské trojici už nebyla?

„Byla – a je nadále. Po zápase jsem taky hráčům řekl, že to není o rozestavení a o počtu obránců. Je to o pohybu, který byl dneska daleko lepší. Stejně tak nasazení. Byli jsme rychlejší, od dvacáté minuty i přesnější. A to už je jedno, jestli hrajete na tři, nebo čtyři obránce. Určitě od trojky neustoupíme, máme dva systémy. Defenzivně mě to potěšilo, protože až na úvod jsme soupeři skoro nic nedovolili. V druhé půli už vůbec nic.“

Nicméně za dva zápasy jste nevstřelili gól ze hry...

„Problém je v řešení finálních věcí, i standardních situací jsme měli dost. V první půli mohla jedna skončit gólem. Chce to lepší přihrávku, agresivnější zakončení.“

Oproti Liberci jste vyměnil čtyři hráče v sestavě, pořád hledáte ideální složení?

„Určitě ne, pracujeme s tím. Hráči si na sebe musí zvyknout. Ale třeba Tetour nebo Ewerton nehráli soutěžní utkání půl roku. I oni se do toho musejí dostat. A to jde jedině zápasy. Počkejme nějakou dobu, i když přijdou porodní blbosti. Prokážou, že jsou to velice platní hráči.“

Kapitán Jiří Fleišman už je zdravý, když byl v nominaci?

„Je zdravý a připravený, trénuje všechno. Akorát samozřejmě nemá zápasové zatížení. Uvidíme, ale klidně s ním můžeme počítat. Všechno se mu rychle hojí. (úsměv) Za to jsem rád, protože na tréninku to vypadalo velice špatně. Byl jsem od toho zákroku asi dva metry... Naštěstí je zpět.“

Fleišmanovo místo převzal Patrick Kpozo. Souhlasíte, že musí pracovat rychleji s míčem, aby souhra s Ewertonem byla ještě účinnější?

(přikyvuje) „Na tom právě musíme zapracovat, na součinnosti. Patrick poznává ligu, chceme po něm více věcí směrem dopředu, aby hrál rychleji a podporoval ofenzivu náběhy. Chce to čas, je vidět, že se seznamuje s českou ligou. Nicméně v defenzivě neudělal žádnou chybu.“

Proč nebyli v nominaci Madleňák a Fadairo?

„Madleňák se do ní tentokrát nevešel, Fadairo je zraněný. Nejvíc jsem smutný z Klímiče (Jiřího Klímy). Řešíme to, v týdnu by měl navštívit profesora Koláře. Se zvrtlým kotníkem je mimo dva měsíce, cítí bolest, omezuje ho to. Je to další ofenzivní hráč, který nám chybí.“

Mladý gólman Hrubý by rád na hostování, posunulo se v tomto směru něco?

„Pracujeme s tím, ale Kubný nebyl zdravý. Sice s námi trénuje, ale nebyl ještě stoprocentně fit. Máme ještě nějaký čas, momentálně máme tyhle čtyři gólmany a pracujeme s nimi. Hrubas něco odchytal za béčko, pokud bude Letáček v bráně i nadále, půjde si za béčko zachytat i Markovič. Kluci jsou s tím srovnání, není důvod nebýt. Lety nám v minulé sezoně pomohl, rozhodli jsme se teď pro něj, ale není nikde napsané, že nedojde v některém utkání ke změně.“

Na pozici levého beka máte personální přetlak, budete to řešit zúžením kádru?

„Ti, co nebudou hrát, budou muset čekat. Tak to prostě je. Konkurence vás posouvá, věřím a apeluji na to, že nedopustím, aby se někdo otočil proti mužstvu. Cítím, že tým má energii a sílu, bohužel jsme nezvládli první utkání. Tam to beru možná trošku na sebe nebo na celý realizační tým. Vím, o čem mluvím, ale vám to neřeknu. (úsměv) Odpíchneme se od tohoto výkonu, který je hoden Baníku Ostrava. Nasazení plus větší kvalita směrem dopředu.“

Což bylo vidět i na reakci tribun, devět tisíc lidí vás podporovalo až do konce.

„V minulé sezoně jsme remizovali nebo prohráli a lidé nás nepodpořili. Dnes viděli, že hráči jezdí od první minuty až do konce, i když začátek nebyl podle představ.“

Mimochodem, proč jste změnil dress code? V minulé sezoně jste nosil tepláky.

„Budu ho držet. Jsem jako většina trenérů nebo hráčů pověrčivý, takže tak...“ (úsměv)