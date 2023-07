Provod o změnách i výhře: Chytil je platný. Oslava? Žádné běhání kolem

Ideální pozice a kolem sebe žádný z protihráčů. Celkem komfortní pozice, ne?

„Když jsem viděl, že balon směřuje na mne, tak jsem si křiknul a soustředil se na to, abych to nezakopnul někam na náměstí. Povedlo se to do brány, z toho mám radost.“

Vypadalo to, že jste svou trefu slavil tak trochu napůl. Je to tak?

„Nemám rád neslavení gólu, vždy by se měl slavit. Na druhou stranu mám respekt k budějovickému klubu i k lidem kolem, i díky nim jsem se dostal tam, kde jsem. Uvědomil jsem si to, že jsme v Budějovicích a neměl bych běhat kolem stadionu. Ale s klukama jsem to oslavil.“

První půli jste kontrolovali, chyběla Slavii do přestávky pojistka v podobě druhé branky?

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, jak jsme chtěli. Měli jsme hodně příležitostí, které jsme nevyužili. Vstřelili jsme krásný gól na 1:0, ale další už nepřidali, přestože jsme měli řadu brejků a situací, které jsme ale správně nevyřešili ve finální fázi. Několik centrů nám tam sebral i domácí brankář. Vyřešit některou z těchto situací, mohli jsme mít klid mnohem dříve. Ale i tak jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně za tři body.“

Vyrovnání dalo Budějovicím šanci aspoň na bod, chvíli vám trvalo, než jste se opět vrátili do hry.

„Do druhé půle jsme nevstoupili vůbec dobře, domácí vyrovnali, momentum se přetočilo na jejich stranu. Hráli dobře, presovali, snažili se hrát po zemi, musím je za výkon pochválit.“

Byl klíčovým faktorem příchod Mojmíra Chytila?

„Hodně nám pomohl, byl to on, kdo to zlomil na naši stranu. Připravil mi gól na 2:1, od té chvíle jsme balon více kontrolovali. Má skvělé krytí míče, které bylo skoro stoprocentní. Za ten čas, co byl na hřišti, má 1+1. Jsme strašně rádi, že ho máme. Do obou ligových zápasů, do kterých vstoupil, byl hodně platný.“

Jak je důležité, že musíte v zápase opětovně zabrat a dokážete strhnout vedení opětovně na svou stranu?

„Je to pro všechny důležité, že se nám to podaří, hlavně na sebevědomí. Je řada zápasů, co vyhrajeme o tří nebo čtyři branky a není to problém. Ale pak jsou i případy, kdy dostaneme gól na 1:1 a ukáže se charakter týmu a to, že jsme byli schopni to přetočit. Budějovice nás i zatlačily, o to je to cennější a může nám to pomoci do dalších zápasů.“

Jak si zvykáte na to, že nehrajete pořád na stejném postu?

„Musím říct, že mne baví střídat posty, je to pro mne nová zkušenost, nové tréninky, nová příprava. Když jsem ve středu zálohy, soustředil jsem se, co mám dělat tam, teď je to pro mne zase nová zkušenost. Ať mne trenér postaví kamkoliv, vždy jsem šťastný, že mohu v takovém klubu, jakým Slavie je, vůbec při dané konkurenci nastupovat.“

Několikrát v zápase jste měnili rozestavení. Jak to probíhalo?

„Měli jsme připraveno už z přípravy na zápas několik formací, abychom mohli reagovat. Což je výhoda i aktuálního kádru, abychom byli variabilní. Všichni ví, co při změnách mají dělat. Na hřišti to nezpůsobilo žádný chaos a přecházeli jsme do jiného rozestavení dle potřeby. I Budějovice hrají netradičním stylem, i proto jsme na to byli takto nachystáni.“