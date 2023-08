Dán na scénu, Sparta věří Vindahlovi. Expert: Ale Vorel ukázal, že je kvalitní

Záskok skončil, spouští se plán A. Vlastně původně B. Do Sparty minulý týden dorazil gólman Peter Vindahl, aby si po Matěji Kovářovi uzmul pozici absolutní jedničky. První možnost proti Zlínu zůstala nevyužitá, ale akce s Dánem se podle informací deníku Sport jen pozdržela. Počítá se s ním, host z Alkmaaru dostal čas navíc. Žádný kvalt. Nyní má však pouze sobotní zápas s Pardubicemi na to, aby se vyladil na bitvu o Ligu mistrů. Pokud se nic nepokazí, parťáka Vojtěcha Vorla odsune na střídačku. „Je natolik kvalitní, aby Spartě pomohl,“ myslí si expert Miroslav Jirkal.

Dva zápasy, dvě nuly. Když jste brankář, víc nežádáte. Ani taková bilance však nezaručí, že dostanete šanci ji natáhnout. Vojtěch Vorel se po mistrovské sezoně v roli dvojky posunul na startu nového ročníku na nejvyšší metu, ve Spartě převzal pozici jedničky. Trochu nečekaně, ale taky jen dočasně. Prostě záskok.

A to všechno kvůli čekání na verdikt kolem Matěje Kováře, jenž přitáhl rudým titul po devíti letech jedenácti čistými konty. Třiadvacetiletý talent Manchesteru United byl priorita, jenže možnost jeho pokračování v Praze se neustále oddalovala. Proto se spustil záložní plán.

Na Letnou dorazil Peter Vindahl, vítěz výběrového řízení na post jedničky. Podle informací deníku Sport by si měl premiéru ve Spartě odškrtnout proti Pardubicím, počítá se s ním i pro Ligu mistrů.

„Pro Spartu je před poháry důležité, že má gólmana s mezinárodními zkušenostmi. Peter prošel Alkmaarem a Norimberkem. Je potřeba důvěřovat trenérům, kteří ho dlouho pozorují a jezdili se na něj dívat. Jsem zvědavý,“ řekl expert a bývalý brankář Miroslav Jirkal.

Debut dánského gólmana ve sparťanském dresu se očekával už v sobotu ve Zlíně, aby před blížícím se třetím předkolem Ligy mistrů nabral herní jistotu a ukázal, co v něm opravdu je. Vždyť na hostování v německém Norimberku vynechal kvůli zranění závěr druholigové sezony, do akce se nedostal ani v přípravě.

„Nakonec jsme se rozhodli, že je správné dát Peterovi možnost, aby ještě lépe poznal spoluhráče. Letní přípravu absolvoval, ale nebyla kompletní,“ vysvětlil trenér Brian Priske.

Vindahl se Spartou podepsal smlouvu minulé úterý, s týmem trénoval poprvé ve středu. V podobné situaci se loni ocitl Kovář, který dorazil na Letnou z Anglie ve čtvrtek, v sobotu proti Teplicím chyboval v závěrečné desetiminutovce v rozehrávce a daroval soupeři bod za remízu 2:2. Pražané zřejmě nechtěli riskovat.

„Je důležité, že šel nejdřív do tréninku. Musí poznat mentalitu týmu a dostat se do fyzické pohody. Teď přijde na řadu liga, kde pozná spoluhráče i v utkání. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby před pohárem odchytal dva až tři zápasy. Ale rozumím tomu, že Sparta byla kvůli Kovářovi pod časovým tlakem,“ zmínil Jirkal.

Ano, proti Pardubicím se Vindahl do branky s největší pravděpodobností prodere. Východočeši se optikou výsledků tváří jako ideální soupeř na rozjezd. Po dvou kolech mají bod, Bohemians ani Jablonci nedali gól. Ale pozor, na branku vystřelili hned dvanáctkrát.

Riziko zkrátka existuje. Když Vindahl bude chybovat, čas na zotavení bude minimální. Letenští hrají v Evropě už příští úterý. „Bylo by to nešťastné, ale chybu může udělat každý. Peter s ohledem na to, čím si prošel, je natolik kvalitní, aby se z každé chyby otřepal a v poháru Spartě pomohl,“ řekl Jirkal.

Zatímco dánský gólman vstupuje na scénu, Vorel svou dosavadní misi zřejmě uzavře. Úkol splnil.

Bez velkého překvapení načal v brance sezonu domácím zápasem proti Olomouci, připsal si vůbec první ligový start v rudém dresu. V sedmadvaceti letech. Byla z toho výhra 2:0. Čisté konto s číslem dva pak bral v sobotu ve Zlíně (1:0).

Odvedl to, co se od něj čekalo. Žádný kiks, jen zaváhání při jednom z centrů proti „ševcům“. „Poradil si s tím velice dobře a dokázal, že je velmi kvalitní záskok za jedničku. Sparta potřebuje dva kvalitní gólmany,“ dodal Jirkal.

Dobré vědět, že Vorel může zaskočit, ale hlavní role padne podle plánu nejspíš na Vindahla.