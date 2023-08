Hradecký šéf o stadionu: Šílené nervy, ale přežil jsem. Vyjádřil se i k prodeji

Stadion stojí. Je zkolaudovaný pro sobotní zápas s Českými Budějovicemi. Beznadějně vyprodaný natěšenými fanoušky. Fotbalový Hradec Králové konečně vstupuje do nové etapy. „Dalším krokem je prodej klubu. Nyní jsme atraktivním subjektem, o který je zájem,“ potěšeně říká Richard Jukl, šéf „votroků“.

Před devatenácti lety převzal hradecký fotbal. Od té doby intenzivně řešil stavbu nové moderní arény. Čtyři projekty padly pod stůl, zelenou dostal až pátý v pořadí. „Stadion byl mým životním cílem, který se splnil. Stálo to šílené nervy, ale všechno jsem přežil,“ úlevně vydechuje Richard Jukl. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz popisuje proměnu celého klubu a vzpomíná i na vlastní maturitní práci.

V sobotu se bude v Hradci hrát. Bouchá u Juklů šampaňské?

(rozesměje se) „Nemám na to čas, do soboty to bude ještě honička. Slavím vnitřně, tam špunty létají. V posledních dnech jsem prožíval enormní stresy, zda se všechno stihne. Ale já jsem životní optimista, věřil jsem.“

Opravdu jste nikdy nepropadl tísni a pocitu beznaděje?

„Hlavou se mně honily všelijaké scénáře, různé varianty, jak udělat tohle a tamto. Ale nepřipouštěl jsem si Plzeň.“

Jenže podzim na západě Čech reálně hrozil.

„Určitě, protože stav dokončenosti stavby s blížícím se termínem odevzdání nebyl uspokojivý. Poslední měsíc to ale byl sprint. Udělalo se obrovské množství práce.“

Do pozice šéfa hradeckého fotbalu jste nastoupil v roce 2004, od té doby se prakticky neustále mluví o výstavbě nové arény. Po devatenácti letech stánek konečně stojí. Co cítíte?