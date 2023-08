Trubač o roli kapitána, smlouvě a formě Teplic: Máme nejlepší realizák

Teplice rozjely sezonu vpravdě historicky. Teprve potřetí se jim povedlo odstartovat dvěma výhrami (předtím v letech 1952 a 2007). Vypadá to, že klub se konečně probouzí z letité agónie. „Jsme nadšení,“ reaguje Daniel Trubač, kapitán žlutomodré armády, který k vydařené formě týmu pomohl už dvěma góly. Se Severočechy podepsal nový nadstandardní tříletý kontrakt. I proto je hladový po úspěchu.

Na jaře se promazala zarezlá skřípající kola. K áčku po vyhazovu Jiřího Jarošíka přišel Zdenko Frťala se svými pomocníky a strachy vyděšené Teplice v klidu zachránil. Pohoda se přenesla i do nové sezony. Triumfy nad Plzní a Bohemians mají váhu. „Důvěra hráčů k celému realizáku je znatelná, stejné to je i naopak. Za sedm let v Teplicích jsem tohle ještě nezažil,“ pochvaluje Daniel Trubač, autor dvou sezonních branek, chemii mezi kabinou a trenérským štábem.

V Teplicích začínáte sedmou sezonu. Pamatuje hezčí časy?

„Asi ne, byť možná ještě lepší to bylo na jaře, kdy jsme udělali vítěznou sérii a pomohli si k záchraně. Ale pořád jsme se drželi na konci tabulky. Teď je to jiné, začala liga, porazili jsme dva pohárové účastníky a v tabulce jsme nahoře. Jsme nadšení.“

Nemyslím si, že by šlo o náhodu, vývoj týmu je patrný delší dobu. Vystoupali jste o úroveň výš?