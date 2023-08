Kováče naťukla Sparta k béčku, na východě si cení směru: Je to vzácné

Co vás drží na východě?

„Máme to tady rádi. (usmívá se) Je tady nový stadion, klub se posouvá správným směrem, co se týče infrastruktury i moderních prvků. Ve fotbale to není jednoduché na finance, ale Pardubice jdou koncepčním směrem, což se mi líbí.“

Máte pověst týmu, který zvedá mladé kluky. Zvedá i vás jako trenéra?

„Bylo důležité, že jsme se zachránili, ale to už dneska nikoho nezajímá. Za dva zápasy máme bod, dvě červené karty, vytváříme si šance, ale neproměňujeme. Myslím, že si pomáháme všichni navzájem. Cítím, že se posouváme, co se týče technologií, máme novou platformu Hudl. Rozšiřujeme realizační tým, máme dva analytiky, pracujeme opravdu s detailem. Je to něco vzácného.“

Prošel jste si však i druhou ligou. Pomohlo vám to?

„Určitě jo. Třeba do Opavy jsem šel v době covidu, byl jsem tam sám. Nešlo jezdit, nebylo to jednoduché, ale šance, kterou jsme dostali, byla obrovská. Tam jsme spadli, dostali jsme na hubu, ale klub na ligu nebyl připravený. Vlastně už sezonu předtím se zachránil jen díky covidu. Vyzkoušeli jsme si moc věcí.“

Například?

„Ohledně financí to bylo složité, kvalita kádru nebyla na dostatečné úrovni. Odešli hráči jako Kuzmanovič, Puškáč, Kayamba. To byli kluci, které v té době nešlo nahradit. Byla to obrovská zkušenost stejně jako v Táborsku, kde jsme se nesešli názorem, a byli jen osm zápasů. Nikdy nepálím mosty. Zažili jsme spoustu věcí, které by se třeba ve Spartě nestaly. Člověk občas musí dostat na držku.“

Ve Spartě jste byl jako asistent. Proč spolupráce nepokračovala?

„Přišel trenér Jílek, vzal si tam svoje lidi, zájem o mě v té době nebyl. Tomáš Rosický mi nabídl, abych se staral o hráče na hostování. Bylo to super, velký klub to potřebuje. Řešíte medical věci, vztah k týmu, výkonnost. Ale přišla nabídka z Opavy a já chtěl trénovat.“

Spartu sledujete. V čem se vzal její progres, a tudíž titul?

„Když jsme s nimi hráli na podzim, prohráli jsme na Letné 2:5, ještě nebyli tak silní, měli jsme šanci. Ale udělali nějaké transfery, zvýšili intenzitu, mají skvělý přechod nahoru. Vepředu je Honza Kuchta, to je nechutnej hráč, každý trenér by ho chtěl. Plus Šulo Haraslín, neuvěřitelná kvalita, což se dá říct o celé levé straně: Láďa Krejčí, Jarda Zelený, Šulo. Na jaře jsme prohráli doma 0:2 a hned po pár minutách jsem viděl, že to je špatné. Byli jinde.“

Jak na sparťany v sobotu?

„Podívejte na ten boom, třetí zápas, léto, Pardubice - a je vyprodáno. Těšíme se, ale chceme ukázat, že máme tvář. A začít proměňovat šance, střel máme dost.“