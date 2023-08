Brankář Laštůvka viděl kolegův kiks z tribuny: Pos*al jsem to!

Nešťastné chyby gólmanů berou fotbalistům Karviné elán i body. Minule proti Olomouci (1:3) chyboval při odkopu Jakub Lapeš (24), ve třetím kole FORTUNA:LIGY proti Mladé Boleslavi (1:2) situaci správně neodhadl zkušenější Jiří Ciupa. Než se mu míč po malé domů hlavou od Jaroslava Svozila dokutálel do rukavic, vykopnul mu jej špičkou Hilál. A pohodlně skóroval do prázdné na 0:2. Karvinský finiš pak byl sice mohutný, ale marný. Nečekaný gólmanský kiks z tribuny v civilu viděl i karvinský rodák Jan Laštůvka, který je po konci v Baníku bez angažmá.

Pětadvacetiletý Jiří Ciupa šel do karvinské brány v sezoně poprvé. V rozjezdu ho trápily problémy s klíční kostí. Ty jsou minulostí, v klíčové situaci roli nehrály. „Věděl jsem, že můžu míč chytit do rukou v šestnáctce, protože mi ho poslali hlavou,“ líčí Ciupa. „Myslel jsem, že jsem šestnáctce blíž, že si na to počkám a nebudu zbytečně odkopávat. Byl jsem ale dál, Jusuf (Hilál) tam šel rychle, já míč do ruky chytit nemohl, protože jsem nebyl ve vápně.“

Hilál špičkou kopačky brankáři míč vykopl a dával do prázdné. „Píchl mi do toho, když jsem měl míč pomalu na ruce a stalo se, co se stalo...,“ mrzelo Ciupu. „Strašně mě to mrzí, jde to za mnou, dneska jsem to klukům pos*al já.“

Jestli ho při střetu Hilál lehce nefauloval, nechtěl gólman rozebírat. Ani se na to nevymlouval. „Tohle je jasně moje chyba, musím to odpálit pryč a vůbec bychom neřešili, jestli šel čistě nebo ne. Jo, možná mi do ruky kopl, ale to je... Nechci se vůbec vymlouvat, byla to jasně moje chyba.“

V předešlém kole v Olomouci chyboval Jakub Lapeš. „Nepřidá vám to, pokud dva zápasy rozhodnou takové individuální chyby,“ pokrčil rameny trenér Tomáš Hejdušek. „Minule to byl špatný odkop, teď malá domů. Škoda, kluci makali, vyrovnání jsme měli na noze.“

Ciupa si uvědomuje, že gólmani musí tým víc držet. Podobné chyby se v lize netolerují. „Mrzí nás to, minule se jedna situace nepovedla Lapimu, dneska mně,“ přitakal brankář. „To je špatně. V lize musíte mít gólmana, který tým podrží a je vzadu jistotou. Očividně nám teď dva zápasy nevyšly, byť pracujeme dobře a děláme vše proto, abychom byli na zápas maximálně nachystaní. To je fotbal.“

Třetím do brankářské party v Karviné je talentovaný Vladimír Neuman (23). Ten na šanci čeká. „Jsem na sto procent přesvědčený, že všichni tři jsme dost kvalitní, abychom podávali stabilní a jisté výkony. Ať tam bude kdokoliv,“ dodal Ciupa. „Věřím, že už se to nebude opakovat. A v dalším zápase už tam bude klid a jistota.“

Z ochozů zápas sledoval i zkušený gólman Jan Laštůvka (41), karvinský rodák. Před týdnem se slavnostně loučil s Baníkem a jeho fanoušky. V létě se sice jeho jméno mezi případnými posilami pro ligového nováčka objevilo, ale na jednání nedošlo.

„Já raději pracuji s mladšími hráči, tím se netajím,“ říkal na rovinu v létě trenér Hejdušek. „Možná mám růžové brýle a v lize si nabiju pusu. To mi říkali i ve druhé lize, ale já tvrdím, že tu máme šikovné mladé kluky. A věk se bohužel nedá zastavit.“

K Laštůvkovi přitom chová velký respekt a uznání. „Není jen ikona Baníku, ale českého fotbalu vůbec. Bohužel byl na konci sezony zraněný, má své zdravotní problémy. Máme šikovné mladé brankáře a já bych se raději vydal tímto směrem.“