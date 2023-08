Matoušek lítal v oblacích, teď ho trestá pánbůh. Veselý: Bude horké zboží

Ještě na vlastní polovině si píchl míč před Matějem Chalušem, vysoký stoper byl tentokrát až druhý. Matouška stíhal Lukáš Červ, jenže i když běžel bez balonu, vzdálenost mezi dvojicí se nezkracovala. Proto zůstaly jen dvě možnosti záchrany. Nejprve Marios Pourzitidis, jehož Matoušek oklamal kličkou, po něm brankář Olivier Vliegen, který ani nemusel zasahovat, protože míč šel po střele nad bránu.

Matoušek vztekle mlátil rukou do trávníku. „Během jara tohle v klidu proměňoval. Teď má každý zápas takové vyložené sólo, ale je to horší,“ poukázal trenér Jaroslav Veselý. Matoušek, který se v červenu zahrál premiérově za reprezentaci, s v pěti utkáních (3x liga, 2x pohár) trefil jednou.

„Ne, že by na to kašlal, ale trošku lítal hlavou v oblacích, má k tomu trochu tendence. Obarvil si hlavičku, v přípravě byl podrážděný, když ho někdo kopnul, pořád se dohadoval, nebyl úplně koncentrovaný,“ netajil Veselý. „Teď už čtrnáct dnů maká úplně ukázkově, ale fotbalový pánbůh vidí, když trochu polevíte. Musí si to odpracovat a zase bude odměněný. My jsme to tak měli v Liberci,“ pochvaloval si.

Matoušek se potřebuje rozjet, aby navázal na perfektní jaro. Minulý podzim ještě strávil jako hráč Slavie v Liberci, neskóroval ani jednou, ve druhé části sezony se trefil za Bohemians šestkrát. V létě do klubu přestoupil.

„Věřím, že těch šancí bude mít ještě víc a bude produktivní, protože pak zase začne být horké zboží,“ upozornil Veselý. „Jenže pak zase musí pamatovat na to, až se mu začne dařit, aby zachoval pokoru a pracovitost, protože to je klíč k úspěchu.“