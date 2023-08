Vrba vysekl poklonu: Dostál chytal výjimečně. Nechytli jsme druhou půli

Od začátku bylo jasno, že Zlín přijel na Slavii co nejdéle držet stav 0:0. A dařilo se to celou první půli hlavně díky fenomenálnímu výkonu Stanislava Dostála v bráně. Po pauze však nastoupil bojácný Zlín, čehož Slavia využila, jak přitakal kouč Pavel Vrba. „U některých hráčů jsem měl pocit, že jejich sebevědomí zůstalo v šatně,“ podotkl na tiskové konferenci.

Trenére, ten výsledek 2:1 pro Slavii je ještě pro Zlín hodně milosrdný, souhlasíte?

„Potkali jsme postupně Spartu a Slavii. Tedy soupeře, kteří hrají o nejvyšší příčky, Slavia odehrála velmi dobré utkání a nás víceméně zachránil Dostál. Kvalita byla na jejich straně. Ukázali, proč hrají každoročně o titul.“

V závěru jste přesto mohli slavit bod.

„Někdy to tak bývá, dnes se nepoštěstilo. Ten náš gól byl tečovaná střela, ale je fakt, že v závěru domácí znejistili, předtím 85 minut dominovali, takže jsme tam pak měli jeden, dva náznaky, ale to je málo.“

Co se stalo na začátku druhé půle, kdy Slavia dominovala a v podstatě rozhodla?

„Nechytli jsme začátek druhé půle, to máte pravdu. Vstoupili jsme do hry po pauze nekoncentrovaní. Jakoby si hráči ani neuvědomovali, jakou má Slavia kvalitu, což nás možná stálo bod. Nebýt Dostála, tak ta prohra byla vyšší.“

Slavia - Zlín: Lingr konečně prolomil čekání. Hned po pauze nasadil Dostálovi housle, 1:0 Video se připravuje ...

Stanislav Dostál čaroval. Je to na sochu před zlínský stadion?

„Jeden zápas to není na sochu, uvidíme po sezoně. Poslední dobou Zlín myslí spíš na záchranu než na cokoliv jiného, taková je realita, ale Dostál podal výjimečný výkon.“

Je pro hráče pozitivní, že mají za sebou Dostála, který když má den, dokáže pochytat mnoho věcí navíc?

„Mělo by to být pozitivní hlavně pro něj, protože dneska jsem měl u některých jiných hráčů pocit, že jejich sebevědomí zůstalo v šatně.“

Říkáte, že Zlín má hlavně cíl zachránit se. Jak se vám s tímto vědomím trénuje po štacích v Plzni, Spartě či Baníku?

„Je to velká změna, protože ten klub funguje jinak než Sparta nebo Plzeň. Na druhou stranu je Zlín rodinný klub. Úkolem je zachránit ligu. Pokud by se klub chtěl posouvat, musel by podniknout určité kroky. Po minulé sezoně skončilo hodně hráčů, snad jedenáct, pokud se nepletu. Přitom se to vesměs nahradilo mladými odchovanci. Otázkou je, jestli do konce přestupového termínu nebudeme muset posílit.“

Proč Tom Slončík střídal už v 57. minutě? Jako jeden z mála dokázal směrem dopředu něco vymyslet.

„Je to moje rozhodnutí. Myslím si, že v té závěrečné části utkání jsme byli naopak kombinačně silnější.“

Slavia - Zlín: Černínovu hlavičku si Vlček srazil za Koláře, 2:1! Video se připravuje ...