Baník vyhořel vzadu. Hapal: Nechtěli jsme dostávat góly z brejků…

Proč jste nestačili na Plzeň?

„Odehráli jsme velice zajímavý zápas, přispěli jsme k tomu i my, co se týká herní kvality. Ale bohužel jsme dělali chyby hlavně v defenzivní činnosti. Nechtěli jsme, aby Plzeň chodila do brejků. Ale dostali jsme první gól z brejku a třetí také… To mě mrzí, jinak byl zápas určitě hratelný. Nepropadli jsme, bohužel nám to tam nepadá, nedokážeme vstřelit branku. Věřím, že se to změní.“

Štvou vás laciné ztráty?

„Dělali jsme technické chyby. Vždycky když jsme se dostali do předfinální situace, udělali jsme hloupou ztrátu. Plzeň je dost kvalitní a chytrá, využila to. Situaci před prvním gólem Plzně jsme měli ubránit, možná to vyřešit jednoduchým faulem nebo vyhraným soubojem, jenže v něm jsme odpadli. Druhý jsme dostali z penalty, pak měla Plzeň ještě asi dvě situace, kdy nás v bráně podržel Letáček. Třetí gól? Zase brejková situace, propadli jsme ve středu hřiště a Plzeň jednoduše zakončovala. My jsme ale také měli situace, které volaly po gólu. Kdyby se nám podařilo dát na dva dva, zápas byl úplně o něčem jiném.“

Propadli stopeři Blažek s Lischkou?

„Nemyslím si. Oba se v zápase nadřeli, ale udělali maličkosti, hloupé chyby. Lišák na Chorém visel, jenže s ním prohrál souboj a pak se za nás nesmí dostat míč. Propadl, pak šla přihrávka do středu hřiště a Bucha proměnil.“

Vyčítáte mužstvu neproměněné šance?

„Nadřeme se na gól. Pokud by v některých situacích byli Kubala nebo Almási, góly z toho možná byly. Tanko v zakončení není tak precizní, na druhou stranu hlavně jeho rychlost je pro soupeře nepříjemná. Ale některé situace je třeba dohrát do kvalitního zakončení.“

Ze tří kol máte jediný bod. Roste v klubu nervozita?

„Působí to na všechny. Jsme zklamaní, že jsme nebodovali, neprosadili jsme se, přitom herně vypadáme velice slušně. Ale hraje se to na góly.“

Už musíte uspět za týden doma proti Hradci?

„Chceme vyhrát každý zápas. Muset… Je to těžké, tohle slovo nemám moc rád. Chtěli jsme vyhrát i se Slováckem, ale nic nám tam nespadlo, prosadili jsme se jen z ofsajdu. Musíme dál pracovat a věřit, že se to zlomí.“

Potřebujete zlepšit vzadu organizaci hry?

„Museli jsme hledat stopera za Bitriho (v Plzni měl trest po vyloučení se Slováckem). Nechali jsme hrát Kubalu zprostředka pod hrotem, aby se dostával víc nahoru. Organizace… Když propadneme v souboji jeden na jednoho, je to chyba jednotlivce.“