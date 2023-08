Šmicer: Trávník na Slavii je katastrofa, ale proti… A potlesk pro fanoušky

„Bude to zase nejvíc o Slavii, to se u mě dá čekat, ale taky trochu o fanoušcích. Průběh zápasu v Edenu mě nepřekvapil. Čekal jsem, že Zlín bude pod palbou. Slávisti se potřebovali před Evropskou ligou rozehrát, dostat do pohody, zastřílet si, vyhrát. Všechno se to povedlo, i když to nakonec byly o něco větší nervy, než bylo potřeba.

To máte tak. Když se gólman dostane do pohody, do laufu, lítá to na něj a jemu se povede na úvod pár zákroků, tak se mu to začne líbit. Což byl v neděli případ Standy Dostála. Letělo na něj nadprůměrné množství střel a on je čapal jednu po druhý. Měl zkrátka svůj den.

Přitom bych ani neřekl, že slávisti dělali směrem dopředu něco zásadně špatně. Každý balon, který neskončí gólem, se dá kopnout líp, ale já bych