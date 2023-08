SESTŘIH: Baník - Hradec 2:0. Rozhodl žolík Buchta, trefil se i Tanko

Ostrava už nastoupila pod tlakem nutnosti vyhrát a větší vůle a touha na ní byla od začátku vidět. Proti kompaktně bránícímu soupeři byl ale její tlak dlouho neúčinný a jalový. Baník sice dlouho držel soupeře na své útočné polovině, kontroloval balon, ale kroužení v postupném útoku kolem hostujícího vápna nevedlo k větším šancím.

Ty přišly až před koncem poločasu. První obrovskou možnost měl v 39. minutě bývalý královéhradecký Kubala, ke kterému se po výkopu brankáře Letáčka odrazil míč od hlavy jednoho ze spoluhráčů. Útočníkovo sólo a střelu po zemi ale gólman Bajza zmařil.

Už v nastavení první půle měl Kubala další tutovku. Po průniku Ewertona pálil z voleje přibližně z osmi metrů, ale opět narazil na připraveného Bajzu.

Ostrava i ve druhém poločase pokračovala v tlaku, jeho intenzita však slábla. Nápor opět pozvedla až střídání a hlavně rychlý Tanko, který se už po pár sekundách na trávníku snažil v 74. minutě vymodlit penaltu po kolizi s Bajzou, ale obdržel žlutou kartu za simulování. Pokutového kopu se na druhé straně marně dožadovali také "Votroci".

Tanko pak pro změnu vysunul do sóla Almásiho, ten znovu obešel i gólmana, ale po střetu s Bajzou ztratil stabilitu a nestihl zakončit do odkryté brány. Domácí do posledních chvil bušili do královéhradecké defenzívy, ale po rohu nedokázal míč z malého vápna protlačit do sítě ani střídající Madleňák.

Slezané se dočkali až v druhé minutě nastavení. Střídající Buchta utekl protihráči a brejk z pravé strany zakončil přesně do horního rohu ke vzdálenější tyči. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Baníku skóroval v lize téměř přesně na den po roce.

Hosté vsadili vše na útok a domácí na konci páté minuty nastavení po dalším brejku definitivně rozhodli. Na Šínův centr z pravé strany si naskočil Ngerijec Tanko a hlavou si připsal první gól v dresu Baníku. Ostravští porazili Hradec po dvou zápasech, ve kterých mu nedali branku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+2. Buchta, 90+6. Tanko Hosté: Sestavy Domácí: Letáček – Blažek (C), Bitri, Lischka – J. Juroška (80. Buchta), Tetour (86. Šín), Boula (73. Rigo), Kpozo (86. Madleňák) – Kubala (73. Tanko), Almási, Ewerton. Hosté: Bajza – Ja. Klíma, Heidenreich, Čech (90+4. Dancák) – Gabriel, Kučera (75. Pudhorocký), Kodeš (C), Horák – Šašinka (46. Rada), Vašulín (83. P. Juliš), Pilař (83. O. Ševčík). Náhradníci Domácí: Markovič, Pojezný, Buchta, Šín, Rigo, Frydrych, Tanko, Kaloč, Fleišman, Madleňák Hosté: Vízek, Zadražil, Pudhorocký, Dancák, Juliš, Leibl, Ševčík, Rada Karty Domácí: Blažek, J. Juroška, Tanko Hosté: Čech Rozhodčí Zaoral – Caletka, Pečenka Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 7042 diváků

