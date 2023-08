ONLINE + VIDEO: Budějovice - Plzeň. Hosté s Šulcem i Traorém

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Tři zápasy, nula bodů, dvanáct obdržených branek. Fotbalisté Českých Budějovic si start do nové sezony představovali zcela jinak. Ve 4. kole FORTUNA:LIGY na domácím stadionu navíc přivítají Plzeň, která se postupně zahřívá do provozní teploty a po slabším úvodu si začala tykat s produktivitou. Tu by Viktoria ráda dnes vylepšila, soupeř nedisponuje zrovna pevnou obranou… Utkání začíná v 18:00. Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů duelu na iSport.cz.