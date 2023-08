Kozlův první bod ve Zlíně. Bral ho s pokorou: Gól by nás zase uzemnil

Jak hodnotíte zápas?

„Bylo to nahoru dolů. Začátek byl z naší strany dobrý, aktivní. Po zaslouženém vstřeleném gólu jsme ale od naší hry ustoupili. Bylo to dané hlavně špatnou výstavbou hry odzadu, řešili jsme ji spíš dlouhými nákopy, které jsme neuhrávali. Soupeř se dostal do tlaku, trefil břevno. O gól jsme si trošku koledovali a nakonec jsme ho i dostali. Opět ze standardky. V této pasáží jsme nehráli dobře.“

Po půli už to bylo vyloženě fifty-fifty, co?

„Po obdržené brance jsme se zase zlepšili, hráli jsme ve druhém poločase fotbalověji. Zase jsme byli ve hře. V závěru to bylo otevřené na obě strany. Předtím jsme inkasovali, tentokrát jsme měli štěstí, že ten gól neplatil. Byl z ofsajdu. Bod je asi zasloužený. S pokorou ho asi brát musíme. Kdyby ten gól platil, zase by nás úplně uzemnil. Zápas byl pro diváky zajímavý, obě mužstva chtěla vyhrát. Bohužel jsme museli dvakrát nuceně střídat, což limitovalo věci, které máme naplánované.“

Zlín – Liberec: Ševci se v nastavení radovali z rozhodující branky Koviniče, ta ale kvůli ofsajdu platit nemohla Video se připravuje ...

Tušil jste, že Nedeljko Kovinič skóroval v 92. minutě z ofsajdu?

„Přiznám se, že ne.“

Líbil se mi váš střed zálohy. Co vám?

„Kikin Frýdek a Doumbia hráli výborně. Ale potřebovali bychom mít takových výkonů v týmu víc.“

Neměl na pravé straně střídající Vukadin Vukadinovič moc prostoru?

„Měli jsme tam Maria Pourzitidise. Pavel Vrba určitě věděl, co dělá. Navíc měl žlutou kartu. Trošku jsme s tím počítali. Jenže už jsme měli omezené možnosti při střídání, takže jsme na to nemohli reagovat tak, jak jsme původně chtěli. Museli jsme doufat, že nás to úplně nepotrestá.“